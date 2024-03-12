Прогрессирование близорукости у детей: экспертные советы врача по лазерной коррекции зрения

Врач-микрохирург рассказал, как остановить прогрессирование близорукости у детей

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как предотвратить прогрессирование близорукости у детей, рассказала врач-офтальмолог, специалист по микрохирургии и лазерной коррекции зрения, к. м. н. Светлана Миргородская.

Фото: Wikipedia by Rondell Melling is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению эксперта, одним из основных факторов, способствующих развитию близорукости, является наследственность. "Роль играет не только уровень миопии у родственников, но и наличие данного заболевания у одного или обоих родителей", — пояснила врач-офтальмолог. Ещё одной причиной, которая может способствовать развитию этого заболевания, является повышенная зрительная нагрузка. Кроме того, согласно словам специалиста, на работу зрительной системы могут влиять недостаток витаминов и химических веществ.

Кроме того, врач рекомендует контролировать гормональный уровень у ребенка, поскольку гормоны щитовидной железы и уровень сахара в крови могут негативно сказываться на работе зрительной системы и усугублять анатомические проблемы.