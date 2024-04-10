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Смузи-боул с арахисовым маслом, греческим йогуртом и бананами: питательное и вкусное блюдо на завтрак

Смузи-боул с арахисовым маслом и бананами: готовим сытный завтрак

0:58
Еда

Хитрость приготовления смузи-боула в миске заключается в том, что в итоге мы получаем больше мюсли, чем традиционный смузи.

Смузи-боул с арахисовым маслом и бананами: готовим сытный завтрак
Фото: unsplash.com by Ben Neale is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В этом рецепте мы смешиваем греческий йогурт, замороженные бананы и арахисовое масло — получается довольно питательное блюдо для завтрака.

Ингредиенты

  • 1 стакан миндального молока,
  • 1 стакан льда,
  • 1/2 стакана обезжиренного греческого йогурта,
  • 1/4 стакана арахисового масла,
  • 1 столовая ложка семян чиа,
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта,
  • 2 замороженных банана, нарезанных кусочками,
  • соль (если арахисовое масло несолёное).
  • рекомендуемые начинки: рубленый миндаль, бананы, какао-бобы, семена чиа, семена конопли.

Приготовление

Взбейте в блендере миндальное молоко, лёд, йогурт, арахисовое масло, семена чиа, ваниль, бананы и щепотку соли. Используйте топпинг по своему выбору.

Чернично-смородиновый смузи-боул
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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