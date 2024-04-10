Смузи-боул с арахисовым маслом, греческим йогуртом и бананами: питательное и вкусное блюдо на завтрак
Смузи-боул с арахисовым маслом и бананами: готовим сытный завтрак
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Хитрость приготовления смузи-боула в миске заключается в том, что в итоге мы получаем больше мюсли, чем традиционный смузи.
Фото: unsplash.com by Ben Neale is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
В этом рецепте мы смешиваем греческий йогурт, замороженные бананы и арахисовое масло — получается довольно питательное блюдо для завтрака.
Ингредиенты
- 1 стакан миндального молока,
- 1 стакан льда,
- 1/2 стакана обезжиренного греческого йогурта,
- 1/4 стакана арахисового масла,
- 1 столовая ложка семян чиа,
- 1 чайная ложка ванильного экстракта,
- 2 замороженных банана, нарезанных кусочками,
- соль (если арахисовое масло несолёное).
- рекомендуемые начинки: рубленый миндаль, бананы, какао-бобы, семена чиа, семена конопли.
Приготовление
Взбейте в блендере миндальное молоко, лёд, йогурт, арахисовое масло, семена чиа, ваниль, бананы и щепотку соли. Используйте топпинг по своему выбору.
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