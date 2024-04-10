Смузи-боул с арахисовым маслом, греческим йогуртом и бананами: питательное и вкусное блюдо на завтрак

Смузи-боул с арахисовым маслом и бананами: готовим сытный завтрак

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Хитрость приготовления смузи-боула в миске заключается в том, что в итоге мы получаем больше мюсли, чем традиционный смузи.

Фото: unsplash.com by Ben Neale is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В этом рецепте мы смешиваем греческий йогурт, замороженные бананы и арахисовое масло — получается довольно питательное блюдо для завтрака.

Ингредиенты

1 стакан миндального молока,

1 стакан льда,

1/2 стакана обезжиренного греческого йогурта,

1/4 стакана арахисового масла,

1 столовая ложка семян чиа,

1 чайная ложка ванильного экстракта,

2 замороженных банана, нарезанных кусочками,

соль (если арахисовое масло несолёное).

рекомендуемые начинки: рубленый миндаль, бананы, какао-бобы, семена чиа, семена конопли.

Приготовление

Взбейте в блендере миндальное молоко, лёд, йогурт, арахисовое масло, семена чиа, ваниль, бананы и щепотку соли. Используйте топпинг по своему выбору.