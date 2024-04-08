Диетолог Соломатина назвала болезни, которые провоцирует избыток витамина C

Диетолог Соломатина перечиислила болезни, которые возникают от избытка витамина C

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Елена Соломатина объяснила, какой вред организму наносит переизбыток витамина C.

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Специалист отметила, что витамин С укрепляет иммунитет и предотвращает развитие многих заболеваний, однако избыток данного витамина может привести к негативным последствиям.

Витамин С, по ссловам эксперта, может вести себя как свободны радикал, разрушая ткани организма. Кроме того, чрезмерное употребление витамина С может провоцировать образование атеросклероза и камней в почках.

Ранее Елена Соломатина рассказала о пользе молочного чая улуна.

Соломатина предупредила, что беременным и кормящим матерям не следует употреблять витамин С безконтрольно, без предписания врачей.