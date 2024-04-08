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Диетолог Соломатина назвала болезни, которые провоцирует избыток витамина C

Диетолог Соломатина перечиислила болезни, которые возникают от избытка витамина C

1:01
Еда

Диетолог Елена Соломатина объяснила, какой вред организму наносит переизбыток витамина C.

Диетолог Соломатина перечиислила болезни, которые возникают от избытка витамина C
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under https://www.flickr.com/photos/137643065@N06/23697654094/

Специалист отметила, что витамин С укрепляет иммунитет и предотвращает развитие многих заболеваний, однако избыток данного витамина может привести к негативным последствиям.

Витамин С, по ссловам эксперта, может вести себя как свободны радикал, разрушая ткани организма. Кроме того, чрезмерное употребление витамина С может провоцировать образование атеросклероза и камней в почках.

Ранее Елена Соломатина рассказала о пользе молочного чая улуна.

Соломатина предупредила, что беременным и кормящим матерям не следует употреблять витамин С безконтрольно, без предписания врачей.

"Избыток витамина C во время беременности может негативно повлиять на развитие плода. Слишком большое количество этого вещества может нанести вред кормящим мамам и младенцу", — цитирует слова диетолога "Вечерняя Москва".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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