Диетолог Соломатина назвала болезни, которые провоцирует избыток витамина C

Диетолог Елена Соломатина объяснила, какой вред организму наносит переизбыток витамина C.
Специалист отметила, что витамин С укрепляет иммунитет и предотвращает развитие многих заболеваний, однако избыток данного витамина может привести к негативным последствиям.
Витамин С, по ссловам эксперта, может вести себя как свободны радикал, разрушая ткани организма. Кроме того, чрезмерное употребление витамина С может провоцировать образование атеросклероза и камней в почках.
Ранее Елена Соломатина рассказала о пользе молочного чая улуна.
Соломатина предупредила, что беременным и кормящим матерям не следует употреблять витамин С безконтрольно, без предписания врачей.
"Избыток витамина C во время беременности может негативно повлиять на развитие плода. Слишком большое количество этого вещества может нанести вред кормящим мамам и младенцу", — цитирует слова диетолога "Вечерняя Москва".
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