Тёплая вода с лимоном: как правильно сделать классический вариант знаменитой воды "для похудения"

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Лимонная вода для похудения: рассказываем, как приготовить

0:49
Еда

Существует множество рецептов, которые позволяют использовать лимон для похудения без вреда для здоровья и с удовольствием. Один из самых популярных способов — приготовление лимонной воды, напоминает KP.RU.

Лимонная вода для похудения: рассказываем, как приготовить
Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

Простота и лёгкость приготовления делают этот вариант идеальным для всех.

Ингредиенты:

— 250 мл тёплой воды,

— 2 дольки лимона или сок половины фрукта.

Приготовление:

  1. Налейте тёплую воду в стакан.
  2. Нарежьте лимон на кружочки или дольки, и добавьте их в воду, либо выдавите сок половины лимона.
  3. Если используете кусочки лимона, подождите несколько минут, чтобы они выделили сок.
  4. Перемешайте напиток перед употреблением.

Теперь вы можете насладиться свежим лимонным напитком, который поможет вам похудеть и придает удовольствие.

Все знают о воде с лимоном по утрам, но 90% людей не знает об этих 4 ошибках
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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