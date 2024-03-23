Почему огуречный смузи является оптимальным напитком для весны для тех, кто стремится сбросить вес?

Почему огуречный смузи — лучший напиток для весны для худеющих

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда речь заходит о здоровых продуктах, огурцы всегда стоят на первом месте. Они являются одним из предпочтительных овощей для сторонников здорового образа жизни и тех, кто стремится похудеть. Огурцы богаты водой, бедны калориями, доступны каждому и редко вызывают аллергические реакции или другие негативные последствия для здоровья. В статье журнала ELLE была отмечена польза огурцов, и эксперт по питанию и здоровому образу жизни Наталия Калвет поделилась своим мнением.

Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Наталия Калвет подчеркнула, что огурец — это очень ценный продукт, обеспечивающий организм большим количеством воды и клетчатки. Кроме того, огурцы содержат витамины С и группы B, калий, кремний и специфический антиоксидант с противовоспалительными свойствами. Огурцы обладают мочегонными, увлажняющими и освежающими свойствами.

Огурцы часто добавляют в салаты и, конечно же, смузи. Смузи с огурцами особенно популярны весной, когда необходимо привести фигуру в порядок к лету и укрепить иммунитет перед наступлением сезона простуд.

Коктейли и соки с использованием огурцов также полезны, по словам Наталии Калвет. Огурцы в жидком виде помогают увеличить потребление овощей в рационе и быстро насыщают организм. Однако эксперт советует не забывать употреблять огурцы в сыром виде, так как это более полезно.

Еще один важный совет заключается в том, чтобы разнообразить свой рацион максимально возможно, включая в него больше овощей и фруктов.

Редакция предлагает три популярных рецепта смузи с огурцами:

Смузи с огурцом и сельдереем.

Смузи с огурцом и зеленью на кефире.

Вода Сасси — напиток, популярный среди людей, стремящихся похудеть, состоящий из огурцов, лимона, имбиря и мяты.

Смузи. Как приготовить? Когда пить? В чем польза смузи?