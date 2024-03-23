Почему огуречный смузи является оптимальным напитком для весны для тех, кто стремится сбросить вес?

Когда речь заходит о здоровых продуктах, огурцы всегда стоят на первом месте. Они являются одним из предпочтительных овощей для сторонников здорового образа жизни и тех, кто стремится похудеть. Огурцы богаты водой, бедны калориями, доступны каждому и редко вызывают аллергические реакции или другие негативные последствия для здоровья. В статье журнала ELLE была отмечена польза огурцов, и эксперт по питанию и здоровому образу жизни Наталия Калвет поделилась своим мнением.
Наталия Калвет подчеркнула, что огурец — это очень ценный продукт, обеспечивающий организм большим количеством воды и клетчатки. Кроме того, огурцы содержат витамины С и группы B, калий, кремний и специфический антиоксидант с противовоспалительными свойствами. Огурцы обладают мочегонными, увлажняющими и освежающими свойствами.
Огурцы часто добавляют в салаты и, конечно же, смузи. Смузи с огурцами особенно популярны весной, когда необходимо привести фигуру в порядок к лету и укрепить иммунитет перед наступлением сезона простуд.
Коктейли и соки с использованием огурцов также полезны, по словам Наталии Калвет. Огурцы в жидком виде помогают увеличить потребление овощей в рационе и быстро насыщают организм. Однако эксперт советует не забывать употреблять огурцы в сыром виде, так как это более полезно.
Еще один важный совет заключается в том, чтобы разнообразить свой рацион максимально возможно, включая в него больше овощей и фруктов.
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