Аппетитная сочная сёмга с салатом из капусты, яблок и фиников: такое блюдо не стыдно подать гостям

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Жареный лосось с капустно-яблочным салатом: очень простой рецепт

1:18
Еда

Попробуйте этот рецепт приготовления вкуснейшей сёмги к праздничному столу или просто на ужин. Изюминкой этого блюда является салат из капусты. Он хрустящий, пикантный и сладкий!

Жареный лосось с капустно-яблочным салатом: очень простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by DanaTentis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • четыре куска филе лосося (либо стейка),
  • 3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока,
  • 3 столовые ложки оливкового масла,
  • соль,
  • 1 пучок листовой зелени или капусты,
  • 1/4 стакана фиников,
  • 1 яблоко,
  • 1/4 стакана мелко натёртого сыра из овечьего молока,
  • 3 столовые ложки жареного миндаля,
  • свежемолотый чёрный перец.

Приготовление

  1. Смешайте в большой миске лимонный сок, 2 столовые ложки оливкового масла и 1/4 чайной ложки соли. Добавьте капусту или зелень, перемешайте и дайте постоять 10 минут.
  2. Нарежьте финики, яблоко. Добавьте к капусте финики, яблоко, сыр и миндаль. Приправьте перцем, хорошо перемешайте и отставьте в сторону.
  3. Посыпьте стейки или филе лосося солью и перцем. Выложите на сковороду с антипригарным покрытием, готовьте с добавлением оливкового масла на средне-слабом огне. с каждой стороны по 4 минуты. Подавайте с салатом.
Как очень Вкусно и Просто приготовить ФИЛЕ ЛОСОСЯ на сковороде, нежнейшее, тает во рту!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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