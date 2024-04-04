Аппетитная сочная сёмга с салатом из капусты, яблок и фиников: такое блюдо не стыдно подать гостям

Попробуйте этот рецепт приготовления вкуснейшей сёмги к праздничному столу или просто на ужин. Изюминкой этого блюда является салат из капусты. Он хрустящий, пикантный и сладкий!
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Ингредиенты
четыре куска филе лосося (либо стейка),
3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока,
3 столовые ложки оливкового масла,
соль,
1 пучок листовой зелени или капусты,
1/4 стакана фиников,
1 яблоко,
1/4 стакана мелко натёртого сыра из овечьего молока,
3 столовые ложки жареного миндаля,
свежемолотый чёрный перец.
Приготовление
Смешайте в большой миске лимонный сок, 2 столовые ложки оливкового масла и 1/4 чайной ложки соли. Добавьте капусту или зелень, перемешайте и дайте постоять 10 минут.
Нарежьте финики, яблоко. Добавьте к капусте финики, яблоко, сыр и миндаль. Приправьте перцем, хорошо перемешайте и отставьте в сторону.
Посыпьте стейки или филе лосося солью и перцем. Выложите на сковороду с антипригарным покрытием, готовьте с добавлением оливкового масла на средне-слабом огне. с каждой стороны по 4 минуты. Подавайте с салатом.
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