Аппетитная сочная сёмга с салатом из капусты, яблок и фиников: такое блюдо не стыдно подать гостям

Жареный лосось с капустно-яблочным салатом: очень простой рецепт

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот рецепт приготовления вкуснейшей сёмги к праздничному столу или просто на ужин. Изюминкой этого блюда является салат из капусты. Он хрустящий, пикантный и сладкий!

Фото: commons.wikimedia.org by DanaTentis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

четыре куска филе лосося (либо стейка),

3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока,

3 столовые ложки оливкового масла,

соль,

1 пучок листовой зелени или капусты,

1/4 стакана фиников,

1 яблоко,

1/4 стакана мелко натёртого сыра из овечьего молока,

3 столовые ложки жареного миндаля,

свежемолотый чёрный перец.

Приготовление

Смешайте в большой миске лимонный сок, 2 столовые ложки оливкового масла и 1/4 чайной ложки соли. Добавьте капусту или зелень, перемешайте и дайте постоять 10 минут. Нарежьте финики, яблоко. Добавьте к капусте финики, яблоко, сыр и миндаль. Приправьте перцем, хорошо перемешайте и отставьте в сторону. Посыпьте стейки или филе лосося солью и перцем. Выложите на сковороду с антипригарным покрытием, готовьте с добавлением оливкового масла на средне-слабом огне. с каждой стороны по 4 минуты. Подавайте с салатом.