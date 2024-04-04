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Клубничный смузи с мятой, лаймом и зелёным чаем: попробуйте освежающий коктейль, в котором много витамина С

Клубничный смузи с зелёным чаем: вкусный коктейль со льдом

1:06
Еда

Сочетание сладкой клубники, пикантного лайма, землистой мяты и зелёного чая делает этот смузи освежающим нейтральным коктейлем, в котором много витамина С и антиоксидантов.

Клубничный смузи с зелёным чаем: вкусный коктейль со льдом
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если вы храните кубики льда из зелёного чая в морозильной камере, то вы можете приготовить этот смузи в мгновение ока!

Ингредиенты

  • 1 пакетик зелёного чая,
  • 3/4 стакана очень горячей воды,
  • 1 чашка свежей клубники, разрезанной пополам, плюс нарезанная клубника для украшения,
  • 1/4 стакана обезжиренного молока,
  • 1/2 лайма, выжатого,
  • 1 столовая ложка мёда,
  • 6 листочков свежей мяты.

Приготовление

  1. Опустите чайный пакетик в воду на 2 минуты. Уберите пакетик, дайте чаю остыть. Вылейте чай в форму для кубиков льда и заморозьте, пока он не затвердеет, минимум на 2 часа.
  2. Взбейте в блендере клубнику, молоко, сок лайма, мёд и мяту.
  3. Добавьте кубики льда из зелёного чая и продолжайте взбивать до получения однородной массы. Украсьте нарезанной клубникой.
Смузи с зеленым чаем
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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