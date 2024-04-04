Клубничный смузи с мятой, лаймом и зелёным чаем: попробуйте освежающий коктейль, в котором много витамина С
Клубничный смузи с зелёным чаем: вкусный коктейль со льдом
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Сочетание сладкой клубники, пикантного лайма, землистой мяты и зелёного чая делает этот смузи освежающим нейтральным коктейлем, в котором много витамина С и антиоксидантов.
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Если вы храните кубики льда из зелёного чая в морозильной камере, то вы можете приготовить этот смузи в мгновение ока!
Ингредиенты
- 1 пакетик зелёного чая,
- 3/4 стакана очень горячей воды,
- 1 чашка свежей клубники, разрезанной пополам, плюс нарезанная клубника для украшения,
- 1/4 стакана обезжиренного молока,
- 1/2 лайма, выжатого,
- 1 столовая ложка мёда,
- 6 листочков свежей мяты.
Приготовление
- Опустите чайный пакетик в воду на 2 минуты. Уберите пакетик, дайте чаю остыть. Вылейте чай в форму для кубиков льда и заморозьте, пока он не затвердеет, минимум на 2 часа.
- Взбейте в блендере клубнику, молоко, сок лайма, мёд и мяту.
- Добавьте кубики льда из зелёного чая и продолжайте взбивать до получения однородной массы. Украсьте нарезанной клубникой.
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Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру