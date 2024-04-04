Клубничный смузи с мятой, лаймом и зелёным чаем: попробуйте освежающий коктейль, в котором много витамина С

Клубничный смузи с зелёным чаем: вкусный коктейль со льдом

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Сочетание сладкой клубники, пикантного лайма, землистой мяты и зелёного чая делает этот смузи освежающим нейтральным коктейлем, в котором много витамина С и антиоксидантов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Если вы храните кубики льда из зелёного чая в морозильной камере, то вы можете приготовить этот смузи в мгновение ока!

Ингредиенты

1 пакетик зелёного чая,

3/4 стакана очень горячей воды,

1 чашка свежей клубники, разрезанной пополам, плюс нарезанная клубника для украшения,

1/4 стакана обезжиренного молока,

1/2 лайма, выжатого,

1 столовая ложка мёда,

6 листочков свежей мяты.

Приготовление

Опустите чайный пакетик в воду на 2 минуты. Уберите пакетик, дайте чаю остыть. Вылейте чай в форму для кубиков льда и заморозьте, пока он не затвердеет, минимум на 2 часа. Взбейте в блендере клубнику, молоко, сок лайма, мёд и мяту. Добавьте кубики льда из зелёного чая и продолжайте взбивать до получения однородной массы. Украсьте нарезанной клубникой.