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Шаурма с овощами: готовится без мяса, можно есть в пост и приверженцам вегетарианской кухни

Постная шаурма: когда хочется вкусного, а мясо — под запретом

1:10
Еда

Любимая всеми шаурма может быть вкусной, даже если в ней совсем нет мяса. Попробуйте приготовить овощную шаурму по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру" — получится ничуть не хуже классической!

Постная шаурма: когда хочется вкусного, а мясо — под запретом
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты (на 1 порцию):

— 1 тонкий лаваш;

— 1 небольшой кочан пекинской капусты (или обычной);

— 1 томат;

— 1 огурец;

— пучок зелёного лука и укропа;

— 100 г моркови по-корейски;

— 2 столовые ложки томатного соуса;

— 1 чайная ложка оливкового масла;

— 0,5 чайной ложки лимонной кислоты и соли.

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту и добавьте соль, лимонную кислоту и оливковое масло. Оставьте на 10-15 минут.
  2. Нарежьте овощи тонкой соломкой. Разрежьте лаваш на две части. Выложите томатный соус на каждую часть.
  3. Добавьте начинку (не забывайте про морковь по-корейски) и сверните лаваш в рулет.
  4. По желанию можно подрумянить шаурму на сухой сковороде.

Приготовьте вкусную постную шаурму с оливковым маслом в нестрогие дни поста, или если вы в принципе не едите мясо, вам обязательно понравится!

ДОМАШНЯЯ ШАУРМА в ПОСТ. Рецепт вкусной постной шаурмы!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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