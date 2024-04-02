Шаурма с овощами: готовится без мяса, можно есть в пост и приверженцам вегетарианской кухни

Постная шаурма: когда хочется вкусного, а мясо — под запретом

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Любимая всеми шаурма может быть вкусной, даже если в ней совсем нет мяса. Попробуйте приготовить овощную шаурму по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру" — получится ничуть не хуже классической!

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты (на 1 порцию):

— 1 тонкий лаваш;

— 1 небольшой кочан пекинской капусты (или обычной);

— 1 томат;

— 1 огурец;

— пучок зелёного лука и укропа;

— 100 г моркови по-корейски;

— 2 столовые ложки томатного соуса;

— 1 чайная ложка оливкового масла;

— 0,5 чайной ложки лимонной кислоты и соли.

Приготовление:

Нашинкуйте капусту и добавьте соль, лимонную кислоту и оливковое масло. Оставьте на 10-15 минут. Нарежьте овощи тонкой соломкой. Разрежьте лаваш на две части. Выложите томатный соус на каждую часть. Добавьте начинку (не забывайте про морковь по-корейски) и сверните лаваш в рулет. По желанию можно подрумянить шаурму на сухой сковороде.

Приготовьте вкусную постную шаурму с оливковым маслом в нестрогие дни поста, или если вы в принципе не едите мясо, вам обязательно понравится!