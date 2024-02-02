Назван самый полезный фастфуд!

По мнению специалиста в области гастроэнтерологии, шаурма представляет собой наименее вредный вид фастфуда. Это блюдо можно приготовить самостоятельно, выбрав полезные ингредиенты и метод приготовления.
Врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова утверждает, что шаурма является хорошо сбалансированным представителем фастфуда. По сравнению с пиццей и бургерами, в ней содержится больше овощей, поэтому дополнительное употребление овощного салата или фруктов не требуется. Врач также подчеркнула, что шаурму готовят перед покупателем, что снижает вероятность отравления.
Эксперт поделился рецептом полезной шаурмы: заверните в лаваш гриль-приготовленные куриные грудки, а также тонко нарезанную капусту с свежими овощами. Курицу можно заменить фаршем, а добавление зелени отлично дополнит блюдо.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.