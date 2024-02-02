Назван самый полезный фастфуд!

Диетолог Дианова назвала шаурму самым полезным фастфудом

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению специалиста в области гастроэнтерологии, шаурма представляет собой наименее вредный вид фастфуда. Это блюдо можно приготовить самостоятельно, выбрав полезные ингредиенты и метод приготовления.

Фото: openverse.org by risasa is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова утверждает, что шаурма является хорошо сбалансированным представителем фастфуда. По сравнению с пиццей и бургерами, в ней содержится больше овощей, поэтому дополнительное употребление овощного салата или фруктов не требуется. Врач также подчеркнула, что шаурму готовят перед покупателем, что снижает вероятность отравления.

Эксперт поделился рецептом полезной шаурмы: заверните в лаваш гриль-приготовленные куриные грудки, а также тонко нарезанную капусту с свежими овощами. Курицу можно заменить фаршем, а добавление зелени отлично дополнит блюдо.