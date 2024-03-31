Смузи из хурмы с добавлением имбиря, банана и корицы: отличный коктейль для укрепления иммунитета

Смузи из хурмы — идеальный коктейль для поддержания здоровья. Сделанный из хурмы, банана, имбиря, корицы и гвоздики, он получается слегка пряный и очень сладкий.
В хурме много витаминов и питательных веществ. Она богата бета-каротином и витаминами А, С и Е. В одном фрукте содержится около 80% рекомендуемой дневной дозы витамина С. Это означает, что смузи с хурмой станет отличным коктейлем для укрепления иммунитета.
Приготовление
Вымойте хурму и отрежьте плодоножку. Добавьте фрукты вместе со всеми остальными ингредиентами в блендер и взбивайте в течение одной минуты.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.