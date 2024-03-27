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Паста Карбонара с курицей: сытный ужин с диетической куриной грудкой в итальянском стиле

Паста Карбонара с курицей: несложный и очень вкусный ужин для всей семьи

1:30
Еда

Нежная Карбонара с добавлением куриного филе — отличный выбор для обеда или ужина. Готовится это блюдо от сайта petelinka.ru довольно просто, но при этом имеет восхитительный вкус, попробуйте!

Паста Карбонара с курицей: несложный и очень вкусный ужин для всей семьи
Фото: Own work by Gaztarrotz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления вам понадобятся:

  • 200 г куриного филе,
  • 300 г спагетти,
  • 3 яйца,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 100 мл сливок (20% жирности),
  • 3 ст. л. оливкового масла,
  • 50 г пармезана,
  • 15 г кунжута,
  • базилик — для украшения,
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Сначала обжарьте нарезанное куриное филе на оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще несколько минут. Затем влейте сливки, посолите по вкусу и тушите на медленном огне до готовности куриного филе.
  2. В отдельной кастрюле варите спагетти до состояния аль-денте.
  3. Для соуса взбейте яйца вместе с натёртым пармезаном, базиликом, кунжутом, солью и перцем. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились в однородную массу.
  4. Добавьте отваренные спагетти в сковороду с куриной заправкой, затем влейте приготовленный соус и тушите на слабом огне несколько минут, чтобы ингредиенты хорошо смешались и пропитались вкусом.
  5. Перед подачей посыпьте пасту тёртым пармезаном и наслаждайтесь нежным сочетанием куриного филе, спагетти и ароматного соуса. Приятного аппетита!
Вкусный ужин за 15 минут! ПАСТА С КУРИЦЕЙ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ. Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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