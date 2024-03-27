Паста Карбонара с курицей: сытный ужин с диетической куриной грудкой в итальянском стиле

Паста Карбонара с курицей: несложный и очень вкусный ужин для всей семьи

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежная Карбонара с добавлением куриного филе — отличный выбор для обеда или ужина. Готовится это блюдо от сайта petelinka.ru довольно просто, но при этом имеет восхитительный вкус, попробуйте!

Фото: Own work by Gaztarrotz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления вам понадобятся:

200 г куриного филе,

300 г спагетти,

3 яйца,

2 зубчика чеснока,

100 мл сливок (20% жирности),

3 ст. л. оливкового масла,

50 г пармезана,

15 г кунжута,

базилик — для украшения,

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Сначала обжарьте нарезанное куриное филе на оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще несколько минут. Затем влейте сливки, посолите по вкусу и тушите на медленном огне до готовности куриного филе. В отдельной кастрюле варите спагетти до состояния аль-денте. Для соуса взбейте яйца вместе с натёртым пармезаном, базиликом, кунжутом, солью и перцем. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились в однородную массу. Добавьте отваренные спагетти в сковороду с куриной заправкой, затем влейте приготовленный соус и тушите на слабом огне несколько минут, чтобы ингредиенты хорошо смешались и пропитались вкусом. Перед подачей посыпьте пасту тёртым пармезаном и наслаждайтесь нежным сочетанием куриного филе, спагетти и ароматного соуса. Приятного аппетита!