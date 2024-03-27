Паста Карбонара с курицей: сытный ужин с диетической куриной грудкой в итальянском стиле

Нежная Карбонара с добавлением куриного филе — отличный выбор для обеда или ужина. Готовится это блюдо от сайта petelinka.ru довольно просто, но при этом имеет восхитительный вкус, попробуйте!
Фото: Own work by Gaztarrotz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Для приготовления вам понадобятся:
200 г куриного филе,
300 г спагетти,
3 яйца,
2 зубчика чеснока,
100 мл сливок (20% жирности),
3 ст. л. оливкового масла,
50 г пармезана,
15 г кунжута,
базилик — для украшения,
соль и перец — по вкусу.
Приготовление
Сначала обжарьте нарезанное куриное филе на оливковом масле до золотистого цвета. Добавьте измельченный чеснок и жарьте еще несколько минут. Затем влейте сливки, посолите по вкусу и тушите на медленном огне до готовности куриного филе.
В отдельной кастрюле варите спагетти до состояния аль-денте.
Для соуса взбейте яйца вместе с натёртым пармезаном, базиликом, кунжутом, солью и перцем. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились в однородную массу.
Добавьте отваренные спагетти в сковороду с куриной заправкой, затем влейте приготовленный соус и тушите на слабом огне несколько минут, чтобы ингредиенты хорошо смешались и пропитались вкусом.
Перед подачей посыпьте пасту тёртым пармезаном и наслаждайтесь нежным сочетанием куриного филе, спагетти и ароматного соуса. Приятного аппетита!
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