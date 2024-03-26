Быстрый ужин с курицей и овощами по-китайски: побалуйте семью вкусным блюдом всего за 30 минут

Предлагаем вам быстрый ужин с курицей и овощами по-китайски. Китайцы известны своим умением готовить вкусные и быстрые блюда, и мы тоже можем поучиться у них этому. В этом рецепте от petelinka.ru куриное филе и овощи обжариваются в воке, затем тушатся вместе всего несколько минут.
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Вы сможете приготовить это вкуснейшее блюдо за 20-30 минут.
Вот что вам понадобится для 4 порций:
— 450 г куриного филе,
— 1 сладкий перец,
— 1 небольшой кабачок,
— 1 маленький кочан брокколи,
— 1 маленький пучок зелёного лука,
— 2 см свежего корня имбиря,
— 4 зубчика чеснока,
— 50 мл растительного масла,
— соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу,
— соленый жареный арахис для подачи.
И вот как приготовить это блюдо:
Посолите и поперчите куриное филе со всех сторон. Нарежьте сладкий перец тонкой соломкой, кабачок — кубиками, а брокколи — на небольшие соцветия.
Измельчите чеснок и имбирь. Нарежьте белую часть зелёного лука тонкой соломкой, а зелёную часть — наискосок кусочками длиной 2 см.
Разогрейте вок или большую глубокую сковороду с половиной масла и обжарьте быстро имбирь, чеснок и белую часть лука в течение 30 секунд. Положите курицу и обжарьте ее еще 2 минуты. Переложите курицу на тарелку.
Добавьте оставшееся масло в вок и обжарьте овощи порциями на сильном огне, чтобы они остались чуть хрустящими.
Верните обжаренную курицу и все овощи в вок, добавьте зелёный лук и 100 мл воды. Готовьте на сильном огне, помешивая, в течение 1-2 минут. Посолите, поперчите, посыпьте арахисом и сразу подавайте.
Всего за 20-30 минут вы получите вкусный китайский ужин с курицей и овощами. Наслаждайтесь его вкусом и приготовлением!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
ЖАРЕНАЯ КУРИЦА С ОВОЩАМИ ПО-КИТАЙСКИ. Вкусный ужин за 30 минут. Рецепт от Всегда Вкусно!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ