Быстрый ужин с курицей и овощами по-китайски: побалуйте семью вкусным блюдом всего за 30 минут

Быстрый ужин с курицей и овощами по-китайски: приготовление займёт у вас не более получаса

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам быстрый ужин с курицей и овощами по-китайски. Китайцы известны своим умением готовить вкусные и быстрые блюда, и мы тоже можем поучиться у них этому. В этом рецепте от petelinka.ru куриное филе и овощи обжариваются в воке, затем тушатся вместе всего несколько минут.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вы сможете приготовить это вкуснейшее блюдо за 20-30 минут.

Вот что вам понадобится для 4 порций:

— 450 г куриного филе,

— 1 сладкий перец,

— 1 небольшой кабачок,

— 1 маленький кочан брокколи,

— 1 маленький пучок зелёного лука,

— 2 см свежего корня имбиря,

— 4 зубчика чеснока,

— 50 мл растительного масла,

— соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу,

— соленый жареный арахис для подачи.

И вот как приготовить это блюдо:

Посолите и поперчите куриное филе со всех сторон. Нарежьте сладкий перец тонкой соломкой, кабачок — кубиками, а брокколи — на небольшие соцветия. Измельчите чеснок и имбирь. Нарежьте белую часть зелёного лука тонкой соломкой, а зелёную часть — наискосок кусочками длиной 2 см. Разогрейте вок или большую глубокую сковороду с половиной масла и обжарьте быстро имбирь, чеснок и белую часть лука в течение 30 секунд. Положите курицу и обжарьте ее еще 2 минуты. Переложите курицу на тарелку. Добавьте оставшееся масло в вок и обжарьте овощи порциями на сильном огне, чтобы они остались чуть хрустящими. Верните обжаренную курицу и все овощи в вок, добавьте зелёный лук и 100 мл воды. Готовьте на сильном огне, помешивая, в течение 1-2 минут. Посолите, поперчите, посыпьте арахисом и сразу подавайте.

Всего за 20-30 минут вы получите вкусный китайский ужин с курицей и овощами. Наслаждайтесь его вкусом и приготовлением!