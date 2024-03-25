Куриные голени в медово-горчичном соусе: в процессе запекания пропитываются невероятным ароматом

Куриные голени в медово-горчичном соусе, запечённые в духовке: покорят своей румяной корочкой

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные голени — простой для приготовления продукт, который несложно превратить в потрясающе вкусное горячее. Самое главное в этом блюде от petelinka.ru — сделать правильный маринад и дать куриным ножкам как следует в нём настояться. А дальше духовка всё сделает за вас сама, и вам останется только наслаждаться вкуснейшим горячим!

Фото: commons.wikimedia.org by Diana is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 8 штук куриных голеней,

— 4 столовые ложки мёда,

— 2 столовые ложки горчицы,

— 1 столовая ложка паприки,

— соль по вкусу.

Приготовление:

Нежные и сочные куриные голени тщательно промойте и обсушите с помощью бумажного полотенца. Посолите по своему вкусу. В глубокой миске смешайте растительное масло, горчицу, паприку и мёд. Паприка придаст блюду аппетитный золотисто-красный цвет, а мёд нежную сладость и хрустящую корочку. Если вы предпочитаете более нежный аромат меда без слишком сильной сладости, используйте 2 столовые ложки меда. Уложите куриные голени в подготовленный медово-горчичный соус и тщательно перемешайте, чтобы все части мяса были покрыты маринадом. Оставьте курицу мариноваться в холодильнике около 30 минут. Если времени мало, можно сделать несколько надрезов ножом на ножке и втирать соус ещё более интенсивно. Смажьте форму для запекания маслом и выложите замаринованные голени в духовку. Запекайте при температуре 200°C в течение 15 минут, затем переверните голени и готовьте еще 25 минут. За 10 минут до окончания приготовления можно смазать голени небольшим количеством мёда, чтобы придать им дополнительную сладость и блеск.

Готовые куриные голени в медово-горчичном соусе идеально подойдут к различным гарнирам, таким как тушёные овощи, рассыпчатый рис, картофельное пюре, макароны или свежий овощной салат.