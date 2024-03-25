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Куриные голени в медово-горчичном соусе: в процессе запекания пропитываются невероятным ароматом

Куриные голени в медово-горчичном соусе, запечённые в духовке: покорят своей румяной корочкой

1:55
Еда

Куриные голени — простой для приготовления продукт, который несложно превратить в потрясающе вкусное горячее. Самое главное в этом блюде от petelinka.ru — сделать правильный маринад и дать куриным ножкам как следует в нём настояться. А дальше духовка всё сделает за вас сама, и вам останется только наслаждаться вкуснейшим горячим!

Куриные голени в медово-горчичном соусе, запечённые в духовке: покорят своей румяной корочкой
Фото: commons.wikimedia.org by Diana is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 8 штук куриных голеней,

— 4 столовые ложки мёда,

— 2 столовые ложки горчицы,

— 1 столовая ложка паприки,

— соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Нежные и сочные куриные голени тщательно промойте и обсушите с помощью бумажного полотенца. Посолите по своему вкусу.
  2. В глубокой миске смешайте растительное масло, горчицу, паприку и мёд. Паприка придаст блюду аппетитный золотисто-красный цвет, а мёд нежную сладость и хрустящую корочку. Если вы предпочитаете более нежный аромат меда без слишком сильной сладости, используйте 2 столовые ложки меда.
  3. Уложите куриные голени в подготовленный медово-горчичный соус и тщательно перемешайте, чтобы все части мяса были покрыты маринадом. Оставьте курицу мариноваться в холодильнике около 30 минут. Если времени мало, можно сделать несколько надрезов ножом на ножке и втирать соус ещё более интенсивно.
  4. Смажьте форму для запекания маслом и выложите замаринованные голени в духовку. Запекайте при температуре 200°C в течение 15 минут, затем переверните голени и готовьте еще 25 минут.
  5. За 10 минут до окончания приготовления можно смазать голени небольшим количеством мёда, чтобы придать им дополнительную сладость и блеск.

Готовые куриные голени в медово-горчичном соусе идеально подойдут к различным гарнирам, таким как тушёные овощи, рассыпчатый рис, картофельное пюре, макароны или свежий овощной салат.

Запеченные куриные ножки в медово - горчичном соусе
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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