Запечённые куриные ножки с овощами в духовке: вкуснейшее горячее, которое любят все!

Классические куриные ножки с овощами в духовке: всегда беспроигрышное горячее

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам простой рецепт классического блюда — куриных голеней с овощами, которое без труда готовится в духовке. Это несложное, но очень вкусное горячее от сайта petelinka.ru можно подать и на семейный ужин, и к праздничному столу.

Фото: commons.wikimedia.org by Anish1321 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вот что вам понадобится:

— 800 г куриных голеней,

— 1 морковь,

— 350 г цуккини,

— 1 лук репчатый,

— 100 г сливочного масла,

— 150 г болгарского сладкого перца,

— 250 г помидоров,

— 100 г сметаны 10%,

— 25 г растительного масла,

— молотый чёрный перец и соль по вкусу.

Итак, начнём готовить:

Промойте куриные голени под холодной водой и обсушите их бумажным полотенцем. Посолите и поперчите голени, чтобы придать им пряный вкус и аромат. Оставьте голени на 1 час для маринования. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Очистите и нарежьте морковь, цуккини, лук и болгарский перец кубиками. Помидоры нарежьте кольцами, чтобы добавить блюду сочность. Натрите голени курицы солью и перцем. Распределите голени в форму для запекания. Равномерно разложите нарезанные овощи вокруг курицы. Посолите по вкусу и добавьте кусочки сливочного масла для нежности и сочности. Затем залейте овощи и курицу сметаной, чтобы обеспечить сочность и придать блюду сливочный вкус. Поместите форму в разогретую духовку и готовьте около 50 минут, или пока курица не пропечётся как следует, а овощи не станут мягкими и ароматными. Подайте запечённые голени с овощами горячим и наслаждайтесь их удивительной сочностью и отменным вкусом. Приятного аппетита!