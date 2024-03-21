Запечённые куриные ножки с овощами в духовке: вкуснейшее горячее, которое любят все!

Предлагаем вам простой рецепт классического блюда — куриных голеней с овощами, которое без труда готовится в духовке. Это несложное, но очень вкусное горячее от сайта petelinka.ru можно подать и на семейный ужин, и к праздничному столу.
Фото: commons.wikimedia.org by Anish1321 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Вот что вам понадобится:
— 800 г куриных голеней,
— 1 морковь,
— 350 г цуккини,
— 1 лук репчатый,
— 100 г сливочного масла,
— 150 г болгарского сладкого перца,
— 250 г помидоров,
— 100 г сметаны 10%,
— 25 г растительного масла,
— молотый чёрный перец и соль по вкусу.
Итак, начнём готовить:
Промойте куриные голени под холодной водой и обсушите их бумажным полотенцем. Посолите и поперчите голени, чтобы придать им пряный вкус и аромат.
Оставьте голени на 1 час для маринования.
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
Очистите и нарежьте морковь, цуккини, лук и болгарский перец кубиками. Помидоры нарежьте кольцами, чтобы добавить блюду сочность.
Натрите голени курицы солью и перцем. Распределите голени в форму для запекания.
Равномерно разложите нарезанные овощи вокруг курицы. Посолите по вкусу и добавьте кусочки сливочного масла для нежности и сочности.
Затем залейте овощи и курицу сметаной, чтобы обеспечить сочность и придать блюду сливочный вкус.
Поместите форму в разогретую духовку и готовьте около 50 минут, или пока курица не пропечётся как следует, а овощи не станут мягкими и ароматными.
Подайте запечённые голени с овощами горячим и наслаждайтесь их удивительной сочностью и отменным вкусом. Приятного аппетита!
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