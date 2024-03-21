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Запечённые куриные ножки с овощами в духовке: вкуснейшее горячее, которое любят все!

Классические куриные ножки с овощами в духовке: всегда беспроигрышное горячее

1:48
Еда

Предлагаем вам простой рецепт классического блюда — куриных голеней с овощами, которое без труда готовится в духовке. Это несложное, но очень вкусное горячее от сайта petelinka.ru можно подать и на семейный ужин, и к праздничному столу.

Классические куриные ножки с овощами в духовке: всегда беспроигрышное горячее
Фото: commons.wikimedia.org by Anish1321 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вот что вам понадобится:

— 800 г куриных голеней,

— 1 морковь,

— 350 г цуккини,

— 1 лук репчатый,

— 100 г сливочного масла,

— 150 г болгарского сладкого перца,

— 250 г помидоров,

— 100 г сметаны 10%,

— 25 г растительного масла,

— молотый чёрный перец и соль по вкусу.

Итак, начнём готовить:

  1. Промойте куриные голени под холодной водой и обсушите их бумажным полотенцем. Посолите и поперчите голени, чтобы придать им пряный вкус и аромат.
  2. Оставьте голени на 1 час для маринования.
  3. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
  4. Очистите и нарежьте морковь, цуккини, лук и болгарский перец кубиками. Помидоры нарежьте кольцами, чтобы добавить блюду сочность.
  5. Натрите голени курицы солью и перцем. Распределите голени в форму для запекания.
  6. Равномерно разложите нарезанные овощи вокруг курицы. Посолите по вкусу и добавьте кусочки сливочного масла для нежности и сочности.
  7. Затем залейте овощи и курицу сметаной, чтобы обеспечить сочность и придать блюду сливочный вкус.
  8. Поместите форму в разогретую духовку и готовьте около 50 минут, или пока курица не пропечётся как следует, а овощи не станут мягкими и ароматными.
  9. Подайте запечённые голени с овощами горячим и наслаждайтесь их удивительной сочностью и отменным вкусом. Приятного аппетита!
Куриные ножки с овощами в фольге. Сочно и сытно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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