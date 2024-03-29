Нет простуде и вирусам! Готовим терпкий, вкусный и согревающий имбирный шот для укрепления иммунитета

Имбирный шот обладает антиоксидантными свойствами

Имбирный шот — довольно популярный напиток, он обладает мощными противовоспалительными, иммуностимулирующими и антиоксидантными свойствами.

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Имбирь, благодаря содержанию гингерола, часто используется для лечения тошноты, расстройства желудка, снятия мышечных болей и симптомов остеоартрита. Он также поможет снизить уровень сахара в крови, улучшить работу мозга и предотвратить болезни сердца.

Ингредиенты

Свежий корень имбиря

Лимонный сок

Кокосовая вода (помогает сбалансировать острый имбирно-лимонный вкус)

Кайенский перец: придаст напитку остроты, а также улучшит кровообращение и пищеварение

Приготовление

Вымойте и измельчите корень имбиря. Не нужно чистить имбирь, так как вам в любом случае придётся процедить сок перед тем, как его пить. Просто нарежьте его крупно. Выжмите сок из свежих лимонов. Добавьте в смесь. Взбейте кусочки имбиря и лимонный сок в блендере. Процедите через сито. Будьте осторожны и не пейте больше одной порции в день, поскольку напиток может вызвать изжогу.