Нет простуде и вирусам! Готовим терпкий, вкусный и согревающий имбирный шот для укрепления иммунитета

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Имбирный шот обладает антиоксидантными свойствами

Еда

Имбирный шот — довольно популярный напиток, он обладает мощными противовоспалительными, иммуностимулирующими и антиоксидантными свойствами. 

Имбирный шот обладает антиоксидантными свойствами
Фото: flickr. com by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Имбирь, благодаря содержанию гингерола, часто используется для лечения тошноты, расстройства желудка, снятия мышечных болей и симптомов остеоартрита. Он также поможет снизить уровень сахара в крови, улучшить работу мозга и предотвратить болезни сердца. 

Ингредиенты

  • Свежий корень имбиря
  • Лимонный сок
  • Кокосовая вода (помогает сбалансировать острый имбирно-лимонный вкус)
  • Кайенский перец: придаст напитку остроты, а также улучшит кровообращение и пищеварение

Приготовление

  1. Вымойте и измельчите корень имбиря. Не нужно чистить имбирь, так как вам в любом случае придётся процедить сок перед тем, как его пить. Просто нарежьте его крупно.
  2. Выжмите сок из свежих лимонов. Добавьте в смесь.
  3. Взбейте кусочки имбиря и лимонный сок в блендере. Процедите через сито. Будьте осторожны и не пейте больше одной порции в день, поскольку напиток может вызвать изжогу.
Имбирный Шот
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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