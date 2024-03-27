Технолог рассказала, какой вид шоколада защищает кожу от образования морщин

Натуральный тёмный шоколад, употребляемый в умеренных количествах, может оказать положительное влияние на состояние кожи. Об этом сообщила преподаватель Российского биотехнологического университета Инга Беляева.
В отличие от других сладостей, шоколад содержит железо, кальций, витамины A, C, D и E, которые способствуют увлажнению кожи и сохранению её здорового вида. Какао-порошок, входящий в состав шоколада, часто используется в косметических средствах для ухода за кожей, так как оказывает увлажняющее действие, напомнила эксперт.
Тёмный шоколад также богат витаминами PP, B1 и B2, которые улучшают цвет кожи и способствуют её защите от преждевременного старения.
"Таким образом всего несколько долек темного шоколада с высоким содержанием флавонолов не только предотвращают появление морщин, но и снижают риск заболевания раком кожи", — отметила Беляева.
Кроме того, масло какао, входящее в состав шоколада, содержит полезные жирные кислоты, которые способствуют улучшению обмена веществ и могут быть полезны при определённых кожных проблемах, пишет Газета.Ru.
Важно отметить, что все эти положительные свойства присущи исключительно тёмному шоколаду с высоким процентом содержания какао (от 60% и выше). Однако, не стоит забывать о мере и употреблять шоколад с умеренностью для поддержания здорового состояния кожи, заключила технолог.
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