Технолог рассказала, какой вид шоколада защищает кожу от образования морщин

Технолог Беляева заверила, что тёмный шоколад с флавонолами препятствует появлению морщин

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Натуральный тёмный шоколад, употребляемый в умеренных количествах, может оказать положительное влияние на состояние кожи. Об этом сообщила преподаватель Российского биотехнологического университета Инга Беляева.

Фото: flickr.com by Keven Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В отличие от других сладостей, шоколад содержит железо, кальций, витамины A, C, D и E, которые способствуют увлажнению кожи и сохранению её здорового вида. Какао-порошок, входящий в состав шоколада, часто используется в косметических средствах для ухода за кожей, так как оказывает увлажняющее действие, напомнила эксперт.

Тёмный шоколад также богат витаминами PP, B1 и B2, которые улучшают цвет кожи и способствуют её защите от преждевременного старения.

"Таким образом всего несколько долек темного шоколада с высоким содержанием флавонолов не только предотвращают появление морщин, но и снижают риск заболевания раком кожи", — отметила Беляева.

Кроме того, масло какао, входящее в состав шоколада, содержит полезные жирные кислоты, которые способствуют улучшению обмена веществ и могут быть полезны при определённых кожных проблемах, пишет Газета.Ru.

Важно отметить, что все эти положительные свойства присущи исключительно тёмному шоколаду с высоким процентом содержания какао (от 60% и выше). Однако, не стоит забывать о мере и употреблять шоколад с умеренностью для поддержания здорового состояния кожи, заключила технолог.