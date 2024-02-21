Рассказываем, на что обратить внимание при выборе шоколада

Эксперт Инга Беляева, преподаватель университета РОСБИОТЕХ рассказала о том, на что ориентироваться при выборе шоколада. В качественном продукте много важных и нужных микроэлементов, начиная от фосфора, натрия и железа, и заканчивая витаминами группы В и РР.
При выборе сладости следует обращать внимание, прежде всего, на состав. Меньшее количество ингредиентов говорит о хорошем качестве продукта.
Важно, чтобы на первом месте в составе стояло масло какао. В составе продукта должно быть не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, не менее 18% масла какао и не менее 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов. Допускается присутствие небольшого количества сахара и натуральных подсластителей, отметила Беляева в интервью изданию RT.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.