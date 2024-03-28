Если вы хотите иметь хорошую фигуру и крепкое здоровье, то следует включить в свой рацион овсянку. Это очень полезная крупа, которая даже помогает бороться с инфекциями и укрепляет иммунитет.
Конечно же, чаще всего из овсянки делают кашу, однако есть вариант и попроще — например, смузи. Этот пряный смузи с овсянкой для завтрака готовится всего 10 минут и идеально подходит для разгрузочных дней.
Поместите все ингредиенты в блендер с 600 мл воды и взбейте до получения однородной массы. Подавайте, посыпав семенами чиа или измельчёнными орехами.
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