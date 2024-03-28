Пряный смузи с овсянкой для завтрака: готовится всего 10 минут и идеально подходит для разгрузочных дней

Смузи с куркумой и овсянкой: полезный завтрак

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите иметь хорошую фигуру и крепкое здоровье, то следует включить в свой рацион овсянку. Это очень полезная крупа, которая даже помогает бороться с инфекциями и укрепляет иммунитет.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Конечно же, чаще всего из овсянки делают кашу, однако есть вариант и попроще — например, смузи. Этот пряный смузи с овсянкой для завтрака готовится всего 10 минут и идеально подходит для разгрузочных дней.

Ингредиенты

2 чайные ложки молотой куркумы

3 столовые ложки йогурта из кокосового молока или кокосовых сливок

50 г овсяных хлопьев без глютена

1 столовая ложка масла кешью (или горсть кешью)

2 банана, очищенных и крупно нарезанных

1/2 чайной ложки молотой корицы

1 столовая ложка семян чиа или измельчённых орехов для подачи

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер с 600 мл воды и взбейте до получения однородной массы. Подавайте, посыпав семенами чиа или измельчёнными орехами.