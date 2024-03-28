Нежное банановое парфе: невероятно вкусный и несложный в приготовлении десерт, который красиво смотрится на столе

Банановое парфе: рецепт популярного десерта

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Банановое парфе — идеальный десерт, если к вам внезапно нагрянули гости. Ведь с таким лакомством, которое готовится очень легко и быстро, любая встреча будет приятной!

Фото: flickr.com by purdman1 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

3 спелых банана

2 чашки греческого йогурта

1,5 столовой ложки сахара

2 чашки крупно измельчённого ванильного вафельного печенья

Взбитые сливки (по желанию)

Приготовление

Разомните 1 банан в средней миске. Добавьте йогурт и сахар и хорошо перемешайте. Посыпьте измельчённое печенье на дно стаканчика. Нарежьте оставшиеся 2 банана. Покройте слой печенья примерно 3 столовыми ложками йогуртовой смеси и ломтиками банана. Повторите слои ещё 2 раза. Сверху положите оставшееся измельчённое печенье и взбитые сливки, если хотите.