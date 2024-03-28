Нежное банановое парфе: невероятно вкусный и несложный в приготовлении десерт, который красиво смотрится на столе

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Банановое парфе: рецепт популярного десерта

0:50
Еда

Банановое парфе — идеальный десерт, если к вам внезапно нагрянули гости. Ведь с таким лакомством, которое готовится очень легко и быстро, любая встреча будет приятной!

Банановое парфе: рецепт популярного десерта
Фото: flickr.com by purdman1 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3 спелых банана
  • 2 чашки греческого йогурта
  • 1,5 столовой ложки сахара
  • 2 чашки крупно измельчённого ванильного вафельного печенья
  • Взбитые сливки (по желанию)

Приготовление

  1. Разомните 1 банан в средней миске. Добавьте йогурт и сахар и хорошо перемешайте.
  2. Посыпьте измельчённое печенье на дно стаканчика.
  3. Нарежьте оставшиеся 2 банана.
  4. Покройте слой печенья примерно 3 столовыми ложками йогуртовой смеси и ломтиками банана.
  5. Повторите слои ещё 2 раза. Сверху положите оставшееся измельчённое печенье и взбитые сливки, если хотите.
СЛИВОЧНО-ВАНИЛЬНЫЙ ПУДИНГ С ЦУКАТАМИ И ГРЕЙПФРУТОМ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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