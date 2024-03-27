Сочная куриная грудка, запечённая в фольге: узнайте секрет приготовления аппетитного блюда к ужину

Рецепт запечённой куриной грудки в фольге

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриная грудка — универсальный продукт, с которым хозяйки могут экспериментировать до бесконечности. Хотите создать кулинарный шедевр за короткое время? Тогда возьмите на заметку этот рецепт запечённой в фольге сочной куриной грудки.

Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

6 куриных грудок без костей

1/4 стакана тростникового сахара

1/2 стакана оливкового масла

2 чайные ложки измельчённого чеснока или 1 чайная ложка чесночного порошка

1 чайная ложка лукового порошка

1 чайная ложка паприки

1 чайная ложка соли с травами

1/2 чайной ложки перца

Приготовление

Разогрейте духовку до 204 градусов. Промойте куриные грудки. Возьмите форму для выпечки, застелите алюминиевой фольгой и сбрызните кулинарным спреем. Перемешайте масло и специи до однородной массы в миске. Опустите курицу в миску и равномерно покройте кусочки смесью. Поместите куриные грудки, покрытые панировкой, в форму для запекания. Запекайте курицу без крышки 30-50 минут.