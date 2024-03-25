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Крылышки барбекю на гриле: подайте их с тремя разными соусами на выбор

Крылышки барбекю с тремя соусами: идеальный выбор для большой компании

2:51
Еда

Крылышки барбекю с тремя соусами — это непревзойденная закуска, которая удовлетворит любителей куриного мяса.

Крылышки барбекю с тремя соусами: идеальный выбор для большой компании
Фото: commons.wikimedia.org by anokarina is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этом рецепте от petelinka.ru предлагается приготовить крылышки, жареные на гриле, и подать их с тремя различными домашними соусами. Вы можете выбрать кавказский соус на основе мацони или йогурта, кисло-сладкий азиатский соус или пикантный средиземноморский соус — или же попробовать все три варианта!

Ингредиенты (на 11 порций):

— 4 упаковки крылышек в соусе барбекю,

— любой жир для смазывания решёток.

Для кавказского соуса:

— 500 г мацони, йогурта или простокваши,

— 100 г зелени (кинза, базилик, тархун, зелёный лук),

— 1 чайная ложка хмели-сунели,

— соль по вкусу.

Для острого азиатского соуса:

— 2 шт. красного перца чили,

— 4 см свежего корня имбиря,

— 4 зубчика чеснока,

— 100 мл соевого соуса,

— 50 мл жидкого мёда,

— 30 мл яблочного уксуса,

— соль по вкусу.

Для средиземноморского соуса:

— 1 баночка (250-300 г) вяленых помидоров в масле,

— 1 банка оливок без косточек,

— 3-4 веточки базилика,

— 2 зубчика чеснока,

— соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Для кавказского соуса мелко нарежьте зелень, посолите её, посыпьте хмели-сунели и мелко порубите. Смешайте зелень с выбранным молочным продуктом (мацони, йогуртом или простокваши). Оставьте настояться в течение 1-2 часов.
  2. Для острого азиатского соуса очистите и натрите на тёрке свежий корень имбиря и чеснок. Мелко нарежьте красный перец чили. Смешайте имбирь, чеснок и чили со всеми остальными ингредиентами, указанными для азиатского соуса. Оставьте настояться в течение 1-2 часов.
  3. Для средиземноморского соуса раздавите и очистите чеснок, а также порубите базилик. Откиньте оливки на сито для удаления жидкости. В блендере смешайте все ингредиенты для средиземноморского соуса, включая помидоры в масле, и взбейте до однородности. Оставьте настояться в течение 1-2 часов.
  4. Разожгите угли в мангале или на гриле. Прогрейте решетку и смажьте её любым жиром, чтобы предотвратить прилипание крылышек. Выложите крылышки на решетку и жарьте, переворачивая каждые 3 минуты, до готовности. Обычно это занимает около 25 минут.
  5. Подавайте крылышки вместе с соусами на выбор.

Выбирайте свой любимый соус или попробуйте сочетание всех трёх. Сохраняйте этот рецепт и делитесь своими предпочтениями в отношении лучшего соуса для крылышек! Приятного аппетита!

КУРИЦА точно как в KFC.Секретный рецепт и 2 соуса к нему!!!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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