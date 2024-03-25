Крылышки барбекю на гриле: подайте их с тремя разными соусами на выбор

Крылышки барбекю с тремя соусами — это непревзойденная закуска, которая удовлетворит любителей куриного мяса.
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В этом рецепте от petelinka.ru предлагается приготовить крылышки, жареные на гриле, и подать их с тремя различными домашними соусами. Вы можете выбрать кавказский соус на основе мацони или йогурта, кисло-сладкий азиатский соус или пикантный средиземноморский соус — или же попробовать все три варианта!
Ингредиенты (на 11 порций):
— 4 упаковки крылышек в соусе барбекю,
— любой жир для смазывания решёток.
Для кавказского соуса:
— 500 г мацони, йогурта или простокваши,
— 100 г зелени (кинза, базилик, тархун, зелёный лук),
— 1 чайная ложка хмели-сунели,
— соль по вкусу.
Для острого азиатского соуса:
— 2 шт. красного перца чили,
— 4 см свежего корня имбиря,
— 4 зубчика чеснока,
— 100 мл соевого соуса,
— 50 мл жидкого мёда,
— 30 мл яблочного уксуса,
— соль по вкусу.
Для средиземноморского соуса:
— 1 баночка (250-300 г) вяленых помидоров в масле,
— 1 банка оливок без косточек,
— 3-4 веточки базилика,
— 2 зубчика чеснока,
— соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.
Приготовление:
Для кавказского соуса мелко нарежьте зелень, посолите её, посыпьте хмели-сунели и мелко порубите. Смешайте зелень с выбранным молочным продуктом (мацони, йогуртом или простокваши). Оставьте настояться в течение 1-2 часов.
Для острого азиатского соуса очистите и натрите на тёрке свежий корень имбиря и чеснок. Мелко нарежьте красный перец чили. Смешайте имбирь, чеснок и чили со всеми остальными ингредиентами, указанными для азиатского соуса. Оставьте настояться в течение 1-2 часов.
Для средиземноморского соуса раздавите и очистите чеснок, а также порубите базилик. Откиньте оливки на сито для удаления жидкости. В блендере смешайте все ингредиенты для средиземноморского соуса, включая помидоры в масле, и взбейте до однородности. Оставьте настояться в течение 1-2 часов.
Разожгите угли в мангале или на гриле. Прогрейте решетку и смажьте её любым жиром, чтобы предотвратить прилипание крылышек. Выложите крылышки на решетку и жарьте, переворачивая каждые 3 минуты, до готовности. Обычно это занимает около 25 минут.
Подавайте крылышки вместе с соусами на выбор.
Выбирайте свой любимый соус или попробуйте сочетание всех трёх. Сохраняйте этот рецепт и делитесь своими предпочтениями в отношении лучшего соуса для крылышек! Приятного аппетита!
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