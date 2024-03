Возьмите рецепт на заметку: это сахарное, нежное печенье такое мягкое, что будет мгновенно таять во рту

Рецептов печенья довольно много. Возьмите этот рецепт на заметку — это сахарное, нежное печенье будет таять во рту. Это печенье делается из белой цельнозерновой муки, в нём много клетчатки и питательных веществ. А также оно безумно мягкое.

Фото: commons.wikimedia.org by Paolo Neo is licensed under Public Domain