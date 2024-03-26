Возьмите рецепт на заметку: это сахарное, нежное печенье такое мягкое, что будет мгновенно таять во рту

Рецептов печенья довольно много. Возьмите этот рецепт на заметку — это сахарное, нежное печенье будет таять во рту. Это печенье делается из белой цельнозерновой муки, в нём много клетчатки и питательных веществ. А также оно безумно мягкое.
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Ингредиенты
1/2 стакана сливочного масла, размягчённого
113 г сливочного сыра, размягчённого
1,5 стакана сахара
1 чайная ложка пищевой соды
1 чайная ложка порошка винного камня
1/8 чайной ложки соли
3 яичных желтка
1/2 чайной ложки ванили
1,5 стакана муки
1/2 стакана белой цельнозерновой муки
Приготовление
Разогрейте духовку до 150 градусов.
В большой миске взбейте сливочное масло и сливочный сыр.
Добавьте сахар, пищевую соду, винный камень и соль. Взбивайте смесь.
Взбейте яичные желтки и ваниль. Добавьте муку.
Сформируйте из теста шарики. Поместите их на несмазанные противни. Выпекайте 14-16 минут.
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