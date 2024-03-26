Возьмите рецепт на заметку: это сахарное, нежное печенье такое мягкое, что будет мгновенно таять во рту

Как приготовить мягкое сахарное печенье

Рецептов печенья довольно много. Возьмите этот рецепт на заметку — это сахарное, нежное печенье будет таять во рту. Это печенье делается из белой цельнозерновой муки, в нём много клетчатки и питательных веществ. А также оно безумно мягкое.

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Ингредиенты

1/2 стакана сливочного масла, размягчённого

113 г сливочного сыра, размягчённого

1,5 стакана сахара

1 чайная ложка пищевой соды

1 чайная ложка порошка винного камня

1/8 чайной ложки соли

3 яичных желтка

1/2 чайной ложки ванили

1,5 стакана муки

1/2 стакана белой цельнозерновой муки

Приготовление

Разогрейте духовку до 150 градусов. В большой миске взбейте сливочное масло и сливочный сыр. Добавьте сахар, пищевую соду, винный камень и соль. Взбивайте смесь. Взбейте яичные желтки и ваниль. Добавьте муку. Сформируйте из теста шарики. Поместите их на несмазанные противни. Выпекайте 14-16 минут.