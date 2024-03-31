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Какую воду безопаснее пить: простые тесты от доктора химических наук Гончарука

Вода из-под крана и из бутылок может быть опасной

3:24
Еда

Здоровье наших клеток определяется жидкостью, которая их омывает.

Вода из-под крана и из бутылок может быть опасной
Фото: PxHere is licensed under CC0

Учёный Владислав Гончарук предостерегает от вреда, наносимого водой из-под крана и из бутылок, и предлагает заменить её на более качественную альтернативу.

Он утверждает, что человек может жить 120-130 лет, так как это заложено в генетической программе клетки. Однако одной из главных причин сокращения нашей жизни является качество питьевой воды.

Доктор химических наук, биолог и физик Владислав Гончарук, который изучает воду уже почти полвека, рассказывает об этой проблеме во множестве интервью, передач и научных статей. Он предупреждает об опасностях, которые скрываются в водопроводной, фильтрованной и бутилированной воде. Но важно понять, какая вода из-под крана может быть полезна.

Простой тест, предложенный Владиславом Гончаруком, может помочь в этом. Он говорит о том, что хлорирование воды не уничтожает микрофлору. Чтобы убедиться в этом, достаточно провести пальцем внутри водопроводной трубы, по которой течёт вода. Вы заметите слизь на её стенках — это и есть мутированная микрофлора.

Таким образом, забота о качестве питьевой воды имеет огромное значение для нашего здоровья.

Рекомендуется обратить внимание на качество воды, которую мы употребляем, и рассмотреть варианты замены некачественной воды на более безопасные альтернативы. Это может способствовать нашему долголетию и общему благополучию.

Интересно, что связь между повышением случаев онкологии и началом хлорирования воды наблюдается уже десятилетиями. Согласно учёному Владиславу Гончаруку, в странах Скандинавии и в Кавказском регионе, где главным источником питьевой воды служит горная вода, уровень онкологии существенно ниже. Однако доступность горной воды далеко не всем обеспечена.

Владислав Гончарук предлагает ещё один интересный и простой тест, который позволяет определить, пригодна ли вода для питья. Для этого нужно налить воду из источника, из которого вы планируете получать питьевую воду, в ёмкость и поместить несколько аквариумных рыбок. Если рыбы погибают через четыре дня, то такую воду пить нельзя.

Также учёный отмечает, что бутилированная вода в пластиковой таре сохраняет свои качества только в течение трёх недель после розлива. После этого времени она становится токсичной из-за вымывания токсических соединений из пластика.

Его выводы основываются на наблюдении за микромиром, который присутствует в поверхностных и подземных водоёмах. Учёный подчёркивает, что хлорирование воды не уничтожает микроорганизмы, а наоборот, способствует мутации и росту агрессивной микрофлоры, которая может стать опасной для нашего организма.

Использование различных моющих и лекарственных средств также может способствовать мутации микроорганизмов в воде и в нашем организме, по мнению учёного.

Итак, Владислав Гончарук рекомендует избегать питьевой воды, подвергнутой хлорированию. Он относит такую воду к технической, предназначенной только для мытья. Вместо этого он предпочитает пить нехлорированную воду.

Таким образом, качество питьевой воды оказывает существенное влияние на наше здоровье, и следует обращать больше внимания на выбор источника воды, которую мы выпиваем.

ЭТО СЛОЖНО ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ! Академик ГОНЧАРУК - Здоровье наших клеток определяется жидкостью...
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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