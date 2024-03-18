Как приготовить дижонскую горчицу самостоятельно в домашних условиях

Предлагаем вам приготовить домашнюю дижонскую горчицу, которая будет идеальным дополнением к различным блюдам. Использование свежих ингредиентов и простых приёмов, которыми делится сайт "Повар.ру", поможет вам с лёгкостью и быстротой получить ароматную и вкусную горчицу прямо у себя дома.
Фото: commons.wikimedia.org by Oliwier Brzezinski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты:
— 20 г зёрен горчицы,
— 0,5 чайной ложки коричневого сахара,
— 0,5 чайной ложки мёда,
— 0,5 чайной ложки куркумы,
— 0,5 чайной ложки уксуса,
— 0,5 стакана чистой воды,
— щепотка корицы,
— 1 звездочка аниса.
Приготовление:
Замочите зёрна горчицы в холодной воде на протяжении двух часов, периодически помешивая, чтобы разбухли и стали мягкими.
В то время, пока зёрна разбухают, приготовьте заправку. В миске соедините коричневый сахар, мёд, куркуму, уксус и полстакана воды. Хорошо перемешайте, чтобы сахар и мед полностью растворились. Оставьте заправку настаиваться в течение минимум часа.
Приготовьте ароматные специи. Используя ступку, измельчите корицу и анис в порошок. Понадобится всего лишь щепотка этих специй.
Когда зёрна горчицы разбухнут, слейте излишнюю воду. Добавьте в смесь заправку и ароматные специи. Хорошо перемешайте и оставьте горчицу настояться минимум два часа, чтобы все ингредиенты полностью раскрыли свой аромат.
Теперь у вас есть самодельная дижонская горчица, которую можно использовать в различных блюдах, соусах и маринадах. Наслаждайтесь ароматной и вкусной горчицей, которую легко и быстро можно приготовить своими руками!
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