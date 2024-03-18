Как приготовить дижонскую горчицу самостоятельно в домашних условиях

Дижонская горчица: как приготовить её самостоятельно дома

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам приготовить домашнюю дижонскую горчицу, которая будет идеальным дополнением к различным блюдам. Использование свежих ингредиентов и простых приёмов, которыми делится сайт "Повар.ру", поможет вам с лёгкостью и быстротой получить ароматную и вкусную горчицу прямо у себя дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Oliwier Brzezinski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

— 20 г зёрен горчицы,

— 0,5 чайной ложки коричневого сахара,

— 0,5 чайной ложки мёда,

— 0,5 чайной ложки куркумы,

— 0,5 чайной ложки уксуса,

— 0,5 стакана чистой воды,

— щепотка корицы,

— 1 звездочка аниса.

Приготовление:

Замочите зёрна горчицы в холодной воде на протяжении двух часов, периодически помешивая, чтобы разбухли и стали мягкими. В то время, пока зёрна разбухают, приготовьте заправку. В миске соедините коричневый сахар, мёд, куркуму, уксус и полстакана воды. Хорошо перемешайте, чтобы сахар и мед полностью растворились. Оставьте заправку настаиваться в течение минимум часа. Приготовьте ароматные специи. Используя ступку, измельчите корицу и анис в порошок. Понадобится всего лишь щепотка этих специй. Когда зёрна горчицы разбухнут, слейте излишнюю воду. Добавьте в смесь заправку и ароматные специи. Хорошо перемешайте и оставьте горчицу настояться минимум два часа, чтобы все ингредиенты полностью раскрыли свой аромат.

Теперь у вас есть самодельная дижонская горчица, которую можно использовать в различных блюдах, соусах и маринадах. Наслаждайтесь ароматной и вкусной горчицей, которую легко и быстро можно приготовить своими руками!