Салат из зелёных овощей с курицей: изюминку придаёт заправка из лимонного сока и тахини

Как приготовить необычный салат с курицей и овощами

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Для этого полезного ужина овощи готовьте до состояния "аль денте".

Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

1/4 стакана тахини

1/4 стакана холодной воды

1/4 стакана лимонного сока

1/2 чайной ложки измельчённого чеснока плюс 2 нарезанных зубчика чеснока

1/4 чайной ложки молотого тмина

1/2 чайной ложки соли

1 чашка зелёной фасоли

Брокколи

4 стейка из курицы

1/4 чайной ложки молотого перца

2 столовые ложки оливкового масла

1/2 большой красной луковицы, нарезанной ломтиками

4 чашки тонко нарезанной капусты

2 чашки приготовленного коричневого риса

1/4 стакана нарезанной свежей кинзы

Приготовление

Взбейте тахини с водой в небольшой миске до получения однородной массы. Добавьте лимонный сок, измельчённый чеснок, тмин и соль, перемешайте. Отложите в сторону. Зелёную фасоль разрежьте пополам. Разделите брокколи на соцветия. Приправьте курицу солью и перцем. Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой чугунной сковороде на среднем огне. Обжарьте стейки с двух сторон. Переложите на чистую разделочную доску и накройте фольгой, чтобы сохранить тепло. Протрите сковороду и добавьте оставшуюся 1 столовую ложку масла. Добавьте лук и жарьте, периодически помешивая, 2 минуты. Добавьте нарезанный чеснок и готовьте 30 секунд, затем добавьте брокколи и зелёную фасоль. Готовьте, периодически помешивая, в течение 2 минут. Добавьте капусту и влейте воду. Накройте крышкой и тушите, пока овощи не станут мягкими и хрустящими, 1-2 минуты. Нарежьте курицу. При подаче разложите рис и овощи по тарелкам и выложите сверху курицу. Полейте оставшейся заправкой и посыпьте кинзой.