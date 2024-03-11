Салат из зелёных овощей с курицей: изюминку придаёт заправка из лимонного сока и тахини

1/2 большой красной луковицы, нарезанной ломтиками
4 чашки тонко нарезанной капусты
2 чашки приготовленного коричневого риса
1/4 стакана нарезанной свежей кинзы
Приготовление
Взбейте тахини с водой в небольшой миске до получения однородной массы. Добавьте лимонный сок, измельчённый чеснок, тмин и соль, перемешайте. Отложите в сторону.
Зелёную фасоль разрежьте пополам. Разделите брокколи на соцветия.
Приправьте курицу солью и перцем. Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой чугунной сковороде на среднем огне. Обжарьте стейки с двух сторон. Переложите на чистую разделочную доску и накройте фольгой, чтобы сохранить тепло.
Протрите сковороду и добавьте оставшуюся 1 столовую ложку масла. Добавьте лук и жарьте, периодически помешивая, 2 минуты. Добавьте нарезанный чеснок и готовьте 30 секунд, затем добавьте брокколи и зелёную фасоль. Готовьте, периодически помешивая, в течение 2 минут. Добавьте капусту и влейте воду. Накройте крышкой и тушите, пока овощи не станут мягкими и хрустящими, 1-2 минуты.
Нарежьте курицу. При подаче разложите рис и овощи по тарелкам и выложите сверху курицу. Полейте оставшейся заправкой и посыпьте кинзой.
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