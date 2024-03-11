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Салат из зелёных овощей с курицей: изюминку придаёт заправка из лимонного сока и тахини

Как приготовить необычный салат с курицей и овощами

1:53
Еда

Для этого полезного ужина овощи готовьте до состояния "аль денте".

Как приготовить необычный салат с курицей и овощами
Фото: eatingwell.com

Ингредиенты

  • 1/4 стакана тахини
  • 1/4 стакана холодной воды
  • 1/4 стакана лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки измельчённого чеснока плюс 2 нарезанных зубчика чеснока
  • 1/4 чайной ложки молотого тмина
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1 чашка зелёной фасоли
  • Брокколи
  • 4 стейка из курицы
  • 1/4 чайной ложки молотого перца
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1/2 большой красной луковицы, нарезанной ломтиками
  • 4 чашки тонко нарезанной капусты
  • 2 чашки приготовленного коричневого риса
  • 1/4 стакана нарезанной свежей кинзы

Приготовление

  1. Взбейте тахини с водой в небольшой миске до получения однородной массы. Добавьте лимонный сок, измельчённый чеснок, тмин и соль, перемешайте. Отложите в сторону.
  2. Зелёную фасоль разрежьте пополам. Разделите брокколи на соцветия. 
  3. Приправьте курицу солью и перцем. Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой чугунной сковороде на среднем огне. Обжарьте стейки с двух сторон. Переложите на чистую разделочную доску и накройте фольгой, чтобы сохранить тепло.
  4. Протрите сковороду и добавьте оставшуюся 1 столовую ложку масла. Добавьте лук и жарьте, периодически помешивая, 2 минуты. Добавьте нарезанный чеснок и готовьте 30 секунд, затем добавьте брокколи и зелёную фасоль. Готовьте, периодически помешивая, в течение 2 минут. Добавьте капусту и влейте воду. Накройте крышкой и тушите, пока овощи не станут мягкими и хрустящими, 1-2 минуты.
  5. Нарежьте курицу. При подаче разложите рис и овощи по тарелкам и выложите сверху курицу. Полейте оставшейся заправкой и посыпьте кинзой.
Салат "Монах".Покоряет всех, кто попробовал
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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