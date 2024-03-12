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Как правильно очистить, разрезать и есть сырое манго?

Как правильно есть манго? Пять практических советов

1:34
Еда

Манго — яркий тропический фрукт, который произрастает в Южной Азии и пользуется популярностью по всему миру благодаря своему вкусу и питательным свойствам. Как правильно чистить, резать и есть манго в сыром виде? Вот пошаговая инструкция от kp.ru:

Как правильно есть манго? Пять практических советов
Фото: commons.wikimedia.org by Obsidian Soul is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Выберите зрелое манго. Обратите внимание на целостность кожуры и избегайте фруктов с видимыми повреждениями или гнилью. Зрелое манго имеет ярко-желтую или оранжевую кожуру и при нажатии на него он должен быть мягким.
  2. Вымойте манго. Перед обработкой фрукта хорошо промойте его под проточной водой.
  3. Подготовьте манго к нарезке. Держа манго вертикально, пройдите ножом по его бокам, обходя косточку, чтобы получить две половинки фрукта. Затем отделите мякоть от косточки, аккуратно разрежьте ее на кубики или полоски.
  4. Отделите мякоть от кожуры. Для этого превратите половинку манго наизнанку. С помощью ножа или ложки отделите мякоть от кожуры, делая надрезы вдоль кожуры и затем аккуратно отслаивая мякоть от неё.
  5. Подайте и наслаждайтесь. Готовые кусочки манго можно употреблять сразу или добавлять в свежие салаты, десерты, смузи и другие блюда.

Имейте в виду, что косточка манго содержит волокна, поэтому старайтесь её не кусать.

Теперь, когда вы знаете, как правильно чистить, резать и есть манго, вы сможете насладиться свежими и сладкими кусочками этого вкусного тропического фрукта. Приятного аппетита!

Как есть МАНГО ?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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