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Рассказываем, как выбрать спелый манго

Как выбрать спелый манго

1:47
Еда

Манго — очень полезный фрукт, который можно употреблять ежедневно. Однако не все знают, как выбрать спелый и вкусный плод. Издание "КП" рассказало, на что ориентироваться.

Как выбрать спелый манго
Фото: Mark Benecke is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany

Не стоит опираться только на цвет. Полностью созревший манго может иметь любой оттенок. Красная окраска не всегда свидетельствует о спелости. Цвет соответствует сорту. В зимне-весенний период предпочтительны жёлтые плоды сортов Кео и Кхайте, а в декабре — зелёные плоды сорта Кейт.

Избегайте сморщенных и вялых фруктов. Сочные плоды всегда имеют плотную структуру. Мятая кожура может свидетельствовать о том, что фрукт был сорван с дерева раньше времени и не успел полностью дозреть. Вялость фруктов указывает на их длительное хранение в неподходящих условиях.

Не приобретайте липкие и влажные фрукты. Обычно плоды имеют сухую, неповреждённую кожуру и не оставляют ощущения влажности на руках. Разрывы кожи могут стать причиной попадания бактерий внутрь плода, что может привести к отравлению. Поэтому лучше отказаться от покупки таких фруктов.

Проверьте, насколько легко манго сжать. Спелые плоды слегка упругие, в то время как недозрелые остаются твёрдыми даже при небольшом давлении. Попробуйте нажать на плод — если он слегка поддается, значит, его можно покупать.

Обратите внимание на запах манго. Спелые фрукты имеют яркий аромат, особенно в месте прикрепления к ветке. Если запах фрукта едва уловим или содержит неприятные оттенки, лучше выбрать другой плод.
Если манго едва имеет запах или пахнет кислым или спиртным, скорее всего, он переспелый. Такой фрукт не принесет удовольствия.

Как выбрать спелый манго
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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