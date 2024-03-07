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Тёплый салат из свёклы и шпината: попробуйте это блюдо, оно стало хитом в американском штате Вермонт

Как вкусно приготовить салат из свёклы и шпината?

1:21
Еда

Этот теплый салат из шпината и свеклы вдохновлен блюдом из кафе Penny Cluse Café в Берлингтоне, штат Вермонт. Если у вас есть вареная свекла, вы сможете приготовить это блюдо всего за несколько минут.

Как вкусно приготовить салат из свёклы и шпината?
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Тёплый салат из свёклы и шпината

Ингредиенты:

  • упаковка молодого шпината
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 чашка тонко нарезанного красного лука
  • 2 нарезанных сливовидных помидора
  • 2 столовые ложки нарезанных оливок Каламата
  • 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки
  • 1 зубчик чеснока, измельченный
  • 2 чашки ломтиков приготовленной на пару свеклы
  • 2 столовые ложки бальзамического уксуса
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки свежемолотого перца

Приготовление:

  1. Выложите шпинат в большую миску.
  2. Нагрейте масло в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте лук и готовьте, помешивая, пока он не станет мягким, около 2 минут.
  3. Добавьте помидоры, оливки, петрушку и чеснок и готовьте, помешивая, около 3 минут.
  4. Добавьте свеклу, уксус, соль и перец и готовьте, помешивая, пока свекла не прогреется, еще около 1 минуты.
  5. Добавьте свекольную смесь к шпинату и перемешайте. Подавайте теплым.
ПП салат со свёклой и шпинатом в оригинальной заправке
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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