Тёплый салат из свёклы и шпината: попробуйте это блюдо, оно стало хитом в американском штате Вермонт

Как вкусно приготовить салат из свёклы и шпината?

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот теплый салат из шпината и свеклы вдохновлен блюдом из кафе Penny Cluse Café в Берлингтоне, штат Вермонт. Если у вас есть вареная свекла, вы сможете приготовить это блюдо всего за несколько минут.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Тёплый салат из свёклы и шпината

Ингредиенты:

упаковка молодого шпината

1 столовая ложка оливкового масла

1 чашка тонко нарезанного красного лука

2 нарезанных сливовидных помидора

2 столовые ложки нарезанных оливок Каламата

2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки

1 зубчик чеснока, измельченный

2 чашки ломтиков приготовленной на пару свеклы

2 столовые ложки бальзамического уксуса

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки свежемолотого перца

Приготовление:

Выложите шпинат в большую миску. Нагрейте масло в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте лук и готовьте, помешивая, пока он не станет мягким, около 2 минут. Добавьте помидоры, оливки, петрушку и чеснок и готовьте, помешивая, около 3 минут. Добавьте свеклу, уксус, соль и перец и готовьте, помешивая, пока свекла не прогреется, еще около 1 минуты. Добавьте свекольную смесь к шпинату и перемешайте. Подавайте теплым.