Заправка с пармезаном и специями: неповторимый вкус вашего салата в итальянском стиле

Заправка для салата с пармезаном и специями — восхитительное сочетание вкуса и аромата. Её легко приготовить и хранить, она добавит изысканности вашим салатам и придаст им неповторимый вкус.
Для приготовления заправки от сайта "Лайфхакер.ру" вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 180 мл оливкового масла,
— 120 мл красного винного уксуса,
— 1 столовая ложка тёртого пармезана,
— 1 зубчик чеснока, измельчённый,
— 0,5 чайной ложки соли,
— 0,5 чайной ложки сахара,
— 0,5 чайной ложки сушёного орегано,
— щепотка молотого чёрного перца.
Для приготовления следуйте этим шагам:
Теперь ваша вкусная заправка для салата с пармезаном и специями готова к использованию. Полейте ею свежие овощи или зелень и наслаждайтесь неповторимым вкусом вашего салата.
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