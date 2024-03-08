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Заправка с пармезаном и специями: неповторимый вкус вашего салата в итальянском стиле

Заправка для салата с пармезаном и специями: нотки Италии в любимых закусках

1:23
Еда

Заправка для салата с пармезаном и специями — восхитительное сочетание вкуса и аромата. Её легко приготовить и хранить, она добавит изысканности вашим салатам и придаст им неповторимый вкус.

Заправка для салата с пармезаном и специями: нотки Италии в любимых закусках
Фото: flickr. com by michael clarke stuff is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Для приготовления заправки от сайта "Лайфхакер.ру" вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 180 мл оливкового масла,

— 120 мл красного винного уксуса,

— 1 столовая ложка тёртого пармезана,

— 1 зубчик чеснока, измельчённый,

— 0,5 чайной ложки соли,

— 0,5 чайной ложки сахара,

— 0,5 чайной ложки сушёного орегано,

— щепотка молотого чёрного перца.

Для приготовления следуйте этим шагам:

  1. В банке или бутылке с плотно закрывающейся крышкой смешайте оливковое масло, красный винный уксус, тёртый пармезан, измельчённый чеснок, соль, сахар, сушёный орегано и молотый чёрный перец.
  2. Хорошо встряхните, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.
  3. Готовую заправку можно хранить в холодильнике не более двух недель. Перед использованием встряхните банку или бутылку каждый раз.

Теперь ваша вкусная заправка для салата с пармезаном и специями готова к использованию. Полейте ею свежие овощи или зелень и наслаждайтесь неповторимым вкусом вашего салата.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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