Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер "Спартака" Слишкович признался, что в клубе ждут возвращения Промеса
Демо-версия новой серии сиквела Tribes появится 12 марта в Steam
Политолог Фельдман: в Германии боятся применения ядерного оружия
DMN: Техас готов выйти из состава США после выборов президента
Как посадить хаос-сад
Одной из карт в Magic: The Gathering для кроссовера Assassin's Creed будет стог сена
Макгрегор: ВС РФ идут вперед медленно почти без сопротивления ВСУ
Забайкальский режиссёр Барадиев готовится к съёмкам сериала про криминал
Myśl Polska: военные ВС России ведут охоту на украинские радары и системы ПВО
Картофельный суп с колбасой: пошаговый рецепт

Картофельный суп с колбасой и брюссельской капустой: находка для гурманов

1:40
Еда

Испеките тосты с сыром манчего и насладитесь прекрасным вечером вместе с этим полезным супом. Хорошо подойдет как сладкая, так и острая итальянская колбаса, пишет EatingWell.

Картофельный суп с колбасой и брюссельской капустой: находка для гурманов
Фото: eatingwell.com

Картофельный суп с колбасой и брюссельской капустой

Ингредиенты:

  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • итальянская колбаса
  • 1 чашка нарезанного кубиками лука
  • 1/2 стакана нарезанной кубиками моркови
  • 1/2 стакана нарезанного кубиками сельдерея
  • 2 столовые ложки мелко нарезанного чеснока
  • 2 чайные ложки паприки, желательно копченой
  • молодой картофель, нарезанный ломтиками
  • брюссельская капуста
  • 4 чашки куриного бульона
  • 2 столовые ложки красного винного уксуса
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки молотого перца
  • 1/4 стакана нарезанной петрушки

Приготовление:

  1. Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте колбасу и готовьте, время от времени помешивая и разбивая ложкой, пока она не подрумянится, 4-6 минут. Переложите на тарелку.
  2. Добавьте в кастрюлю оставшиеся 2 столовые ложки масла, лук, морковь и сельдерей, варить, время от времени помешивая, до размягчения, около 5 минут. Добавьте чеснок и паприку, затем картофель, брюссельскую капусту и бульон.
  3. Доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь до минимума и варите, время от времени помешивая, пока картофель не станет мягким, 6-8 минут.
  4.  Добавьте колбасу, уксус, соль и перец. Подавайте, посыпав петрушкой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Как им удалось построить такое: археологи обнаружили новые факты о древнем дольмене Менга, которые заставляют задуматься о способностях наших предков

Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.

Scientific Reports: древний дольмен Менга был построен из хрупкого материала
Вильфанд: перед 8 марта грянут январские морозы
Предсказание синоптика на март: от жарких ночей до морозных дней
Вырастите арбуз и дыню на участке: рассказываем, когда сеять семена на рассаду
У РФ есть время, чтобы найти адекватные ответы и подготовиться в случае, если на Украину будут поставлены самолеты F-16
ВС РФ широко наступает от Авдеевки, тяжёлые бои за Красногоровку Дмитрий Плотников Что думали о патриотизме в России много лет назад Сергей Лебедев В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова
Взошла рассада. Дальше всё зависит от ухода за растениями
Как группа крови матери влияет на здоровье и умственные способности вашего ребенка
Даже задубевшая почва станет мягкой: несколько разрыхлителей улучшат качество земли
Даже задубевшая почва станет мягкой: несколько разрыхлителей улучшат качество земли
Последние материалы
Одной из карт в Magic: The Gathering для кроссовера Assassin's Creed будет стог сена
Макгрегор: ВС РФ идут вперед медленно почти без сопротивления ВСУ
Забайкальский режиссёр Барадиев готовится к съёмкам сериала про криминал
Myśl Polska: военные ВС России ведут охоту на украинские радары и системы ПВО
Пряное жаркое с тофу: идеальное блюдо для любителей азиатской кухни
Карасин: атаки ВСУ на Крым связаны с попыткой Киева развернуть ход боя
Яна Поплавская возмущена выступлением Инстасамки на ТВ с песней "За деньги — да"
Как вырастить авокадо дома
Джиган пожаловался Самойловой на то, что кто-то сгрыз его еду
В Великобритании на аукционе продали средневековый научный прибор — хорарный квадрант
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников