Картофельный суп с колбасой: пошаговый рецепт

Испеките тосты с сыром манчего и насладитесь прекрасным вечером вместе с этим полезным супом. Хорошо подойдет как сладкая, так и острая итальянская колбаса, пишет EatingWell.
Фото: eatingwell.com
Картофельный суп с колбасой и брюссельской капустой
Ингредиенты:
3 столовые ложки оливкового масла
итальянская колбаса
1 чашка нарезанного кубиками лука
1/2 стакана нарезанной кубиками моркови
1/2 стакана нарезанного кубиками сельдерея
2 столовые ложки мелко нарезанного чеснока
2 чайные ложки паприки, желательно копченой
молодой картофель, нарезанный ломтиками
брюссельская капуста
4 чашки куриного бульона
2 столовые ложки красного винного уксуса
1/2 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки молотого перца
1/4 стакана нарезанной петрушки
Приготовление:
Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте колбасу и готовьте, время от времени помешивая и разбивая ложкой, пока она не подрумянится, 4-6 минут. Переложите на тарелку.
Добавьте в кастрюлю оставшиеся 2 столовые ложки масла, лук, морковь и сельдерей, варить, время от времени помешивая, до размягчения, около 5 минут. Добавьте чеснок и паприку, затем картофель, брюссельскую капусту и бульон.
Доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь до минимума и варите, время от времени помешивая, пока картофель не станет мягким, 6-8 минут.
Добавьте колбасу, уксус, соль и перец. Подавайте, посыпав петрушкой.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ