Картофельный суп с колбасой: пошаговый рецепт

Картофельный суп с колбасой и брюссельской капустой: находка для гурманов

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Испеките тосты с сыром манчего и насладитесь прекрасным вечером вместе с этим полезным супом. Хорошо подойдет как сладкая, так и острая итальянская колбаса, пишет EatingWell.

Фото: eatingwell.com

Картофельный суп с колбасой и брюссельской капустой

Ингредиенты:

3 столовые ложки оливкового масла

итальянская колбаса

1 чашка нарезанного кубиками лука

1/2 стакана нарезанной кубиками моркови

1/2 стакана нарезанного кубиками сельдерея

2 столовые ложки мелко нарезанного чеснока

2 чайные ложки паприки, желательно копченой

молодой картофель, нарезанный ломтиками

брюссельская капуста

4 чашки куриного бульона

2 столовые ложки красного винного уксуса

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки молотого перца

1/4 стакана нарезанной петрушки

Приготовление: