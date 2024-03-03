Смузи на завтрак: сохранит чувство сытости до обеда

Этот смузи для завтрака богат белком, клетчаткой, ненасыщенными жирами, а также необходимыми витаминами и минералами. Запомните количество ингредиентов, а затем комбинируйте их по своему вкусу. Этот питательный смузи гарантированно сохраняет чувство сытости до обеда. Можно использовать замороженные бананы, чтобы придать смузи более густую консистенцию, но кубики льда дает аналогичный эффект, пишет EatingWell.
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Смузи на завтрак
Ингредиенты:
1 средний банан (свежий или замороженный)
1/2 стакана нарезанной клубники, черники или нарезанного манго
1/4 стакана греческого йогурта без фруктовых добавок
1 столовая ложка миндального масла
1/2 стакана молодого шпината
1/2 стакана несладкого миндального молока
1-2 листа базилика, 2-3 листа мяты или 1/2 чайной ложки очищенного, нарезанного имбиря (по желанию).
Приготовление:
Поместите банан, клубнику (или чернику, или манго), йогурт, миндальное масло, шпинат, миндальное молоко и базилик (или мяту или имбирь) в блендер, взбейте до однородного состояния.
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