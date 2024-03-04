Тост с сыром, орешками, мёдом и грушей: наслаждение вкусом во французском стиле

Представляем вам простой и вкусный рецепт тостов с грушей и сыром от шеф-повара Дмитрия Гусарова из ресторана Kalabasa, которым поделился портал "Еда.ру".
Фото: flickr.com by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.
Ингредиенты на 4 порции:
— 4 булочки бриошь,
— 4 груши,
— 280 г сливочного сыра,
— 40 г сыра с плесенью (например, горгонзола или рокфор),
— 320 г гречишного мёда,
— 20 г миндаля,
— 40 г фисташек,
— микрозелень для украшения.
Приготовление:
Разогрейте тосты из бриоши на сухой сковороде до получения хрустящей корочки.
Разложите их на тарелки.
Намажьте каждый тост сливочным сыром.
Промойте груши и нарежьте их на средние кубики.
Выложите нарезанную грушу на тосты бриоши.
Полейте каждый тост небольшим количеством гречишного мёда.
Руками или ножом измельчите сыр с плесенью и посыпьте им тосты.
Измельчите миндаль и фисташки до состояния крошки.
Посыпьте тосты бриоши орехами.
Украсьте блюдо свежей микрозеленью по вашему выбору.
Готовые тосты готовы к подаче и восхищению тех, кто будет их пробовать! Таким образом, вы можете наслаждаться вкусными и ароматными тостами с грушей и сыром, которые станут отличным выбором для завтрака, полдника или лёгкого перекуса. Желаем приятного аппетита!
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