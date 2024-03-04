Тост с сыром, орешками, мёдом и грушей: наслаждение вкусом во французском стиле

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Тост с грушей и сыром: шикарный завтрак или перекус, как в парижском ресторане

1:24
Еда

Представляем вам простой и вкусный рецепт тостов с грушей и сыром от шеф-повара Дмитрия Гусарова из ресторана Kalabasa, которым поделился портал "Еда.ру".

Тост с грушей и сыром: шикарный завтрак или перекус, как в парижском ресторане
Фото: flickr.com by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты на 4 порции:

— 4 булочки бриошь,

— 4 груши,

— 280 г сливочного сыра,

— 40 г сыра с плесенью (например, горгонзола или рокфор),

— 320 г гречишного мёда,

— 20 г миндаля,

— 40 г фисташек,

— микрозелень для украшения.

Приготовление:

  1. Разогрейте тосты из бриоши на сухой сковороде до получения хрустящей корочки.
  2. Разложите их на тарелки.
  3. Намажьте каждый тост сливочным сыром.
  4. Промойте груши и нарежьте их на средние кубики.
  5. Выложите нарезанную грушу на тосты бриоши.
  6. Полейте каждый тост небольшим количеством гречишного мёда.
  7. Руками или ножом измельчите сыр с плесенью и посыпьте им тосты.
  8. Измельчите миндаль и фисташки до состояния крошки.
  9. Посыпьте тосты бриоши орехами.
  10. Украсьте блюдо свежей микрозеленью по вашему выбору.

Готовые тосты готовы к подаче и восхищению тех, кто будет их пробовать! Таким образом, вы можете наслаждаться вкусными и ароматными тостами с грушей и сыром, которые станут отличным выбором для завтрака, полдника или лёгкого перекуса. Желаем приятного аппетита!

Горячая БРУСКЕТТА с грушей и сыром БРИ. Отличная идея для ФУРШЕТА.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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