Тост с сыром, орешками, мёдом и грушей: наслаждение вкусом во французском стиле

Тост с грушей и сыром: шикарный завтрак или перекус, как в парижском ресторане

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам простой и вкусный рецепт тостов с грушей и сыром от шеф-повара Дмитрия Гусарова из ресторана Kalabasa, которым поделился портал "Еда.ру".

Фото: flickr.com by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты на 4 порции:

— 4 булочки бриошь,

— 4 груши,

— 280 г сливочного сыра,

— 40 г сыра с плесенью (например, горгонзола или рокфор),

— 320 г гречишного мёда,

— 20 г миндаля,

— 40 г фисташек,

— микрозелень для украшения.

Приготовление:

Разогрейте тосты из бриоши на сухой сковороде до получения хрустящей корочки. Разложите их на тарелки. Намажьте каждый тост сливочным сыром. Промойте груши и нарежьте их на средние кубики. Выложите нарезанную грушу на тосты бриоши. Полейте каждый тост небольшим количеством гречишного мёда. Руками или ножом измельчите сыр с плесенью и посыпьте им тосты. Измельчите миндаль и фисташки до состояния крошки. Посыпьте тосты бриоши орехами. Украсьте блюдо свежей микрозеленью по вашему выбору.

Готовые тосты готовы к подаче и восхищению тех, кто будет их пробовать! Таким образом, вы можете наслаждаться вкусными и ароматными тостами с грушей и сыром, которые станут отличным выбором для завтрака, полдника или лёгкого перекуса. Желаем приятного аппетита!