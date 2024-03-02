Молодой картофель, жареный с лососем на сковороде: лёгкое и сытное блюдо для любого случая

Жареный картофель с лососем на сковороде: простое блюдо для быстрого ужина или свидания

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт жареного картофеля с лососем на сковороде будет идеальным выбором для быстрого и вкусного ужина. За всего 45 минут вы приготовите лёгкое и сытное блюдо, которое подойдет для любого случая - будь то свидание или обычный ужин в кругу семьи.

Фото: delish.com by ERIK BERNSTEIN is licensed under public domain

Рекомендуется использовать большую чугунную сковороду для приготовления этого блюда от сайта Delish.com.

Ингредиенты:

- 2 зубчика чеснока, натёртых или мелко нарезанных,

- 1 чайная ложка измельчённых хлопьев красного перца,

- 1 чайная ложка мелко натёртой цедры лимона,

- 1 чайная ложка молотого кориандра,

- 1 чайная ложка молотого тмина,

- 1/2 чайной ложки паприки,

- 1/3 стакана плюс 1 столовая ложка оливкового масла,

- 450 г филе лосося с кожей,

- 680 г молодого картофеля, разрезанного пополам,

- свежемолотый чёрный перец,

- 3/4 стакана обычного греческого йогурта,

- 2 столовые ложки нарезанного свежего укропа,

- 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки,

- 2 небольших лука-шалота, нарезанных кольцами,

- дольки лимона (для подачи).

Приготовление:

Разогрейте духовку до 450 градусов. Поместите большую чугунную сковороду на решетку в центре духовки. В небольшой миске смешайте чеснок, хлопья красного перца, цедру лимона, кориандр, тмин, паприку, 1/3 стакана масла и 1/2 чайной ложки соли. Посолите филе лосося с обеих сторон и поместите его в миску. Залейте лосось половиной маринада и оставьте на время. В большой миске смешайте картофель с 2 чайными ложками соли, несколькими щепотками черного перца и оставшейся 1 столовой ложкой масла. Аккуратно достаньте сковороду из духовки и выложите картофель срезом вниз. Запекайте в течение 20 минут. В то время как картофель запекается, в небольшой миске смешайте оставшийся маринад, йогурт, 1 столовую ложку укропа, 1 столовую ложку петрушки и щепотку соли. Отставьте соус в сторону. Выньте сковороду из духовки. Переложите картофель в сторону или создайте свободное место в центре сковороды. Разложите лосось кожей вверх рядом с картофелем. Распределите лук-шалот вокруг лосося. Жарьте 6-7 минут, затем переверните лосось и запекайте до готовности - мякоть лосося должна легко раскладываться и кожа станет хрустящей, еще примерно 2-3 минуты. Посыпьте блюдо оставшейся 1 столовой ложкой укропа и 1 столовой ложкой петрушки. Подавайте с дольками лимона и йогуртовым соусом. Приятного аппетита!