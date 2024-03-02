Молодой картофель, жареный с лососем на сковороде: лёгкое и сытное блюдо для любого случая

Рецепт жареного картофеля с лососем на сковороде будет идеальным выбором для быстрого и вкусного ужина. За всего 45 минут вы приготовите лёгкое и сытное блюдо, которое подойдет для любого случая - будь то свидание или обычный ужин в кругу семьи.
Фото: delish.com by ERIK BERNSTEIN is licensed under public domain
Рекомендуется использовать большую чугунную сковороду для приготовления этого блюда от сайта Delish.com.
Ингредиенты:
- 2 зубчика чеснока, натёртых или мелко нарезанных,
- 1 чайная ложка измельчённых хлопьев красного перца,
Разогрейте духовку до 450 градусов. Поместите большую чугунную сковороду на решетку в центре духовки.
В небольшой миске смешайте чеснок, хлопья красного перца, цедру лимона, кориандр, тмин, паприку, 1/3 стакана масла и 1/2 чайной ложки соли. Посолите филе лосося с обеих сторон и поместите его в миску. Залейте лосось половиной маринада и оставьте на время.
В большой миске смешайте картофель с 2 чайными ложками соли, несколькими щепотками черного перца и оставшейся 1 столовой ложкой масла. Аккуратно достаньте сковороду из духовки и выложите картофель срезом вниз. Запекайте в течение 20 минут.
В то время как картофель запекается, в небольшой миске смешайте оставшийся маринад, йогурт, 1 столовую ложку укропа, 1 столовую ложку петрушки и щепотку соли. Отставьте соус в сторону.
Выньте сковороду из духовки. Переложите картофель в сторону или создайте свободное место в центре сковороды. Разложите лосось кожей вверх рядом с картофелем. Распределите лук-шалот вокруг лосося. Жарьте 6-7 минут, затем переверните лосось и запекайте до готовности - мякоть лосося должна легко раскладываться и кожа станет хрустящей, еще примерно 2-3 минуты.
Посыпьте блюдо оставшейся 1 столовой ложкой укропа и 1 столовой ложкой петрушки. Подавайте с дольками лимона и йогуртовым соусом. Приятного аппетита!
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Лосось с картошкой на сковороде @Deliciousandkosher775
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