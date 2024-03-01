Каким образом и сколько варить спагетти на плите, чтобы они не склеились и остались упругими

Для приготовления спагетти на плите следует следовать определённым инструкциям, указанным на упаковке. "Лайфхакер.ру" поделился советами по правильной варке спагетти.
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Для варки спагетти на плите возьмите кастрюлю с широким дном и налейте в неё достаточное количество воды, примерно 1 литр на каждые 100 грамм спагетти. Поставьте кастрюлю на плиту и нагрейте воду до кипения.
Когда вода закипит, добавьте в неё спагетти целиком, не ломая. Это позволит им равномерно вариться. Чтобы придать спагетти вкус, добавьте около 10 грамм соли или по вкусу.
Помешивайте спагетти время от времени, чтобы они не слипались и равномерно варились.
Время варки спагетти обычно указано на упаковке и составляет примерно 7-12 минут. Следуйте указаниям на упаковке, чтобы определить оптимальное время варки.
Если вы предпочитаете спагетти "аль денте", то рекомендуется варить их минуту или две меньше, чтобы сохранить их упругими.
После завершения времени варки, откиньте спагетти на дуршлаг и дайте им стечь.
Не рекомендуется промывать их водой, так как они могут потерять текстуру. Добавьте немного оливкового или подсолнечного масла, чтобы избежать склеивания. Отваренные спагетти теперь готовы к подаче. Можно подавать их с соусом на выбор и наслаждаться вкусным блюдом. Приятного аппетита!
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