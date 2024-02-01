Спагетти с чесноком и петрушкой: потрясающий аромат и очень быстрое приготовление

Спагетти можно есть с удовольствием в любое время дня — на завтрак, обед, полдник или ужин. Вариантов подачи этого блюда также существует великое множество. Попробуйте приготовить спагетти с чесноком и петрушкой — это очень быстро и вкусно. Только выбирайте качественное оливковое масло, чтобы вкус готового блюда остался превосходным.
Ингредиенты:
Приготовление
1. В кастрюлю с кипящей и подсоленной водой положите спагетти, варите их 7-10 минут на небольшом огне.
2. Выложите сваренные спагетти на дуршлаг, обдайте их холодной водой и снова положите в кастрюлю.
3. На сковороде разогрейте оливковое масло, положите в него чеснок, нарезанный тонкими пластинками. Жарьте чеснок 5-10 минут, пока он не зарумянится. Посыпьте чеснок хлопьями красного перца, прогревайте ещё 2-3 минуты.
4. Вылейте в спагетти прогретое оливковое масло с жареным чесноком, добавьте нарезанную петрушку, поперчите и хорошо перемешайте.
Сразу подавайте спагетти к столу, пока они не остыли. При желании можно добавить к ним ветчину или бекон.
Источник: "Повар.Ру"
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