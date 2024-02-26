Беляши с мясом на скорую руку: получается целое блюдо ароматного удовольствия!

Беляши на скорую руку: получаются мягкие, воздушные, с потрясающим ароматом

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Беляши по этому рецепту на скорую руку от сайта "Повар.ру" получаются мягкими, изумительно вкусными и ещё они просто восхитительно пахнут!

Фото: commons.wikimedia.org by Йоля @ nyam.ru is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Из предложенного количества ингредиентов выходит 20-25 беляшей.

Ингредиенты:

— 500 г муки

— 1 стакан молока

— 30 г свежих дрожжей

— 1 ч. л. сахара

— 1 яйцо

— 1,5-2 ч. л. соли

— 500 г фарша

— 2-3 луковицы

— 500 мл растительного масла

— 0,5 ч. л. чёрного перца

Приготовление:

Растворите дрожжи и сахар в тёплом молоке. Процедите муку в миску, добавьте раствор дрожжей, яйцо и половину соли. Замесите тесто, добавив растительное масло. Разделите тесто на шарики и подготовьте начинку. Нарежьте лук мелкими кубиками, прижмите его, чтобы вышел сок. Добавьте лук, соль, перец к фаршу, хорошо перемешайте. Смажьте стол маслом, раскатайте тесто в лепешки и выложите начинку в середину. Слепите беляши (можно круглые. можно — треугольные), оставив дырочку в центре. Обжарьте их в разогретом масле, сначала стороной с дырочкой и швами. Выложите обжаренные беляши на бумажное полотенце.

Приятного аппетита!