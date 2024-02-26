Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВТБ в 2024 году расширит сеть своих отделений
Мошенники предлагают "вывод средств" через сайты — двойники Киви Банка
В Свердловской области 57-летняя женщина взяла миллион рублей в кредит и скрылась
Боксер Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре и пригласил всех на новоселье
Как ухаживать за родинками
Врач Афинская провела оценку продуктов, которые снижают сахар и густоту крови
Песков заявил об эффекте бумеранга антироссийских санкций для ЕС и США
Американский "Большой Брат": космос следит за тобой
16-летний актёр Ярослав Могильников бросил школу: "Учёба меня высасывает"
Беляши с мясом на скорую руку: получается целое блюдо ароматного удовольствия!

Беляши на скорую руку: получаются мягкие, воздушные, с потрясающим ароматом

1:24
Еда

Беляши по этому рецепту на скорую руку от сайта "Повар.ру" получаются мягкими, изумительно вкусными и ещё они просто восхитительно пахнут!

Беляши на скорую руку: получаются мягкие, воздушные, с потрясающим ароматом
Фото: commons.wikimedia.org by Йоля @ nyam.ru is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Из предложенного количества ингредиентов выходит 20-25 беляшей.

Ингредиенты:

— 500 г муки
— 1 стакан молока
— 30 г свежих дрожжей
— 1 ч. л. сахара
— 1 яйцо
— 1,5-2 ч. л. соли
— 500 г фарша
— 2-3 луковицы
— 500 мл растительного масла
— 0,5 ч. л. чёрного перца

Приготовление:

  1. Растворите дрожжи и сахар в тёплом молоке.
  2. Процедите муку в миску, добавьте раствор дрожжей, яйцо и половину соли. Замесите тесто, добавив растительное масло.
  3. Разделите тесто на шарики и подготовьте начинку.
  4. Нарежьте лук мелкими кубиками, прижмите его, чтобы вышел сок.
  5. Добавьте лук, соль, перец к фаршу, хорошо перемешайте.
  6. Смажьте стол маслом, раскатайте тесто в лепешки и выложите начинку в середину.
  7. Слепите беляши (можно круглые. можно — треугольные), оставив дырочку в центре.
  8. Обжарьте их в разогретом масле, сначала стороной с дырочкой и швами.
  9. Выложите обжаренные беляши на бумажное полотенце.

Приятного аппетита!

БЕЛЯШИ на скорую руку. Просто и вкусно.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Его построили не люди: новое исследование ученых пролило свет на то, как был создан знаменитый сфинкс в Египте

Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.

Ученые США обнаружили природную основу формирования силуэта сфинкса в Египте
Салат "Красное море": очень простая в приготовлении яркая закуска
Салат "Красное море" с крабовыми палочками: очень простой, но при этом яркий и красивый
Вовсе не сорняк: это растение ценится за неприхотливость и яркие краски
Цены на отпуск в Турции снизятся для россиян в несколько раз
Под Авдеевкой замечены танки Abrams, продолжается зачистка посёлка Крынки Дмитрий Плотников В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская Цивилизация не вырвалась из дремучего Средневековья Ярас Валюкенас
ВСУ бросили американские танки Abrams к освобожденной Авдеевке
Рассказываем об аллигаторе - одном из самых интересных сортов огурцов
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Не ошибитесь с кнопкой ESP: зимние советы для автовладельцев
Последние материалы
Избавляемся от грызунов раз и навсегда с вашего огорода
49 боевиков террористической сети задержано в 22 регионах России
Дания заявила о прекращении следствия по взрыву на "Северных потоках"
АТОР: отдых в Турции летом 2024 на двоих будет стоить не меньше 200-тысяч рублей
Эндокринолог Янг назвала три признака воспалительного процесса в кишечнике
В Москве начался приём заявок на участие в интенсиве "Профессия - продюсер"
Барселона: первый в мире ноутбук с прозрачным дисплеем от Lenovo
Правительство РФ поддержало идею создания гибридных колоний
Подоляк призвал Испанию расследовать убийство перебежчика Кузьминова
Риттер: ВС РФ лишили ВСУ беспилотной авиации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников