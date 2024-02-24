Рассказываем, как выбрать хорошую свёклу в магазине

Как выбрать свёклу в магазине

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Свёкла бывает разной — от корнеплода размером с редиску до овоща размером с кулак. Для большинства блюд подойдёт корнеплод от мелкого до среднего. Крупную свёклу хорошо запекать, потому что она выдерживает длительную и медленную жарку, оставаясь при этом аппетитной и нежной.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Выбирайте овощ без порезов или вмятин на кожуре. В идеале у цельной свёклы должен оставаться стержневой корень, длинный и тонкий корнеплод, который свисает с нижней части овоща.

Если зелень свёклы ещё сохранилась, выбирайте яркие, свежие листья, а не увядшие. Даже если вы не планируете готовить зелень, листья дадут вам представление о том, насколько овощ свежий.