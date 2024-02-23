Откройте для себя вкус СССР: Тайны приготовления советских котлет, которые сделают вас настоящим мастером кулинарии!

Секреты советских котлет: Рецепт и техники, которые делают блюдо неповторимым

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Воспоминания о СССР часто связаны с уникальной кулинарной культурой, особенно с любимыми котлетами. Это простое блюдо, однажды воспетое Александром Пушкиным, стало национальным в Советском Союзе.

Фото: pexels.com by Katerina Holmes is licensed under public domain

Рецепт котлет кажется простым, но не каждый может приготовить их так, как это делали в советских столовых, ведь существуют определенные секреты, известные лишь избранным.

Многие забывают, что в СССР котлеты готовили не на сковородах, а в специальных духовых шкафах, чтобы удовлетворить большой спрос.

В уникальном "советском" рецепте котлет отсутствуют яйца, а фарш мнется особенным образом, избавляясь от воздуха и придавая блюду уникальную консистенцию.

Ингредиенты:

500 г свиного фарша;

500 г говяжьего мяса;

Ржаная булка;

2 ч. ложки соли;

Панировочные сухари.

Способ приготовления:

Намочите хлеб, в то время как готовите говяжье мясо и лук. Пропустите хлеб через мясорубку, предварительно отжав лишнюю влагу. Смешайте его с мясом и добавьте соль. Перед формированием котлет увлажните руки, а затем обсыпьте каждую котлету панировочными сухарями. Обжаривайте их на сковороде с обеих сторон, что занимает в среднем 5-7 минут.

Откройте для себя великолепный вкус советских котлет, следуя этому уникальному рецепту и техникам, которые придают блюду неповторимый шарм!