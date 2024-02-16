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Обалденный витаминный салат быстро готовится и съедается: идеален для худеющих

Витаминный салат с зелёной редькой

Еда

Это витаминный салат быстро готовится и съедается. Он идеально дополнит ваш обед или ужин. Отлично подходит для тех, кто худеет, пишет 1000. menu.

Витаминный салат с зелёной редькой
Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Ингредиенты:

  • 1 редька,
  • 2 моркови,
  • 1 яблоко,
  • 40 г граната (по желанию),
  • соль по вкусу,
  • 0,3 ч. л сахара,
  • смесь перцев, зелень по вкусу,
  • 3 ст. л оливкового масла для заправки,
  • 1 ст. л лимонного сока.

Приготовление:

1. Добавьте в масло немного свежего лимонного сока.

2. Хорошенько помойте овощи и фрукты, почистите корнеплоды.

3. Натёртую морковь положите в глубокую миску. Можно воспользоваться тёркой для корейской моркови или кухонным комбайном. Важно получить тонкую соломку, чтобы сохранить весь сок.

4. Натрите редьку, а после в неё - яблоко (не очищайте его от кожуры).

5. Заправьте салат маслом с лимонным соком. Попробуйте и при необходимости добавьте соль, перец или щепотку сахара, чтобы найти идеальный баланс вкуса.

Подавайте к столу сразу.

ВИТАМИННЫЙ САЛАТ из редьки, яблок и моркови!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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