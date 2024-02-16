Обалденный витаминный салат быстро готовится и съедается: идеален для худеющих

Это витаминный салат быстро готовится и съедается. Он идеально дополнит ваш обед или ужин. Отлично подходит для тех, кто худеет, пишет 1000. menu.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Добавьте в масло немного свежего лимонного сока.
2. Хорошенько помойте овощи и фрукты, почистите корнеплоды.
3. Натёртую морковь положите в глубокую миску. Можно воспользоваться тёркой для корейской моркови или кухонным комбайном. Важно получить тонкую соломку, чтобы сохранить весь сок.
4. Натрите редьку, а после в неё - яблоко (не очищайте его от кожуры).
5. Заправьте салат маслом с лимонным соком. Попробуйте и при необходимости добавьте соль, перец или щепотку сахара, чтобы найти идеальный баланс вкуса.
Подавайте к столу сразу.
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