Обалденный витаминный салат быстро готовится и съедается: идеален для худеющих

Витаминный салат с зелёной редькой

Your browser does not support the audio element. Еда

Это витаминный салат быстро готовится и съедается. Он идеально дополнит ваш обед или ужин. Отлично подходит для тех, кто худеет, пишет 1000. menu.

Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Ингредиенты:

1 редька,

2 моркови,

1 яблоко,

40 г граната (по желанию),

соль по вкусу,

0,3 ч. л сахара,

смесь перцев, зелень по вкусу,

3 ст. л оливкового масла для заправки,

1 ст. л лимонного сока.

Приготовление:

1. Добавьте в масло немного свежего лимонного сока.

2. Хорошенько помойте овощи и фрукты, почистите корнеплоды.

3. Натёртую морковь положите в глубокую миску. Можно воспользоваться тёркой для корейской моркови или кухонным комбайном. Важно получить тонкую соломку, чтобы сохранить весь сок.

4. Натрите редьку, а после в неё - яблоко (не очищайте его от кожуры).

5. Заправьте салат маслом с лимонным соком. Попробуйте и при необходимости добавьте соль, перец или щепотку сахара, чтобы найти идеальный баланс вкуса.

Подавайте к столу сразу.