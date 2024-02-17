Приготовьте на выходных шоколадное фондю с апельсином: восхитительный десерт для романтического вечера

Шоколадное фондю с апельсином — это прекрасный способ превратить обычные фрукты в уникальный и ароматный десерт. Этот рецепт сочетает густые сливки, горький шоколад, свежий апельсиновый сок и апельсиновую цедру, создавая неповторимое сочетание вкусов.
Шоколадное фондю с апельсином от сайта "Лайфхакер.ру"— это прекрасный способ создать идеальный десерт для особых случаев или просто для наслаждения сладким лакомством. Он позволяет насладиться удивительным сочетанием сливок, шоколада и свежего апельсинового вкуса.
Ингредиенты:
— 300 мл густых сливок,
— 3 столовые ложки апельсинового сока,
— 340 г горького шоколада,
— 1 столовая ложка апельсиновой цедры,
— 1 чайная ложка апельсинового ликера (по желанию).
Приготовление:
Готовое шоколадное фондю с апельсином можно подавать в специальном горшочке или чашке, чтобы сохранить его теплоту. Подготовьте различные фрукты, такие как клубника, виноград или киви, и предложите их для окунания в фондю. Вы также можете добавить сладкое печенье или бисквитные палочки для разнообразия вкусовых ощущений. Приятного аппетита!
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