Приготовьте на выходных шоколадное фондю с апельсином: восхитительный десерт для романтического вечера

Шоколадное фондю с апельсином: изысканный десерт для любителей необычных сочетаний

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Шоколадное фондю с апельсином — это прекрасный способ превратить обычные фрукты в уникальный и ароматный десерт. Этот рецепт сочетает густые сливки, горький шоколад, свежий апельсиновый сок и апельсиновую цедру, создавая неповторимое сочетание вкусов.

Фото: flickr.com by miss karen is licensed under CC BY 2.0.

Шоколадное фондю с апельсином от сайта "Лайфхакер.ру"— это прекрасный способ создать идеальный десерт для особых случаев или просто для наслаждения сладким лакомством. Он позволяет насладиться удивительным сочетанием сливок, шоколада и свежего апельсинового вкуса.

Ингредиенты:

— 300 мл густых сливок,

— 3 столовые ложки апельсинового сока,

— 340 г горького шоколада,

— 1 столовая ложка апельсиновой цедры,

— 1 чайная ложка апельсинового ликера (по желанию).

Приготовление:

В небольшой кастрюле смешайте густые сливки с апельсиновым соком. Поставьте на огонь и нагревайте, пока смесь не начнет слегка пузыриться. Добавьте в кастрюлю горький шоколад, предварительно его разбив на кусочки, и апельсиновую цедру. Перемешайте, пока шоколад полностью не растает и смесь станет гладкой и однородной. По желанию, можно добавить апельсиновый ликер для придания десерту более яркого апельсинового вкуса. Если вы не собираетесь подавать фондю сразу, можно оставить его на очень слабом огне, чтобы сохранить тепло. Обязательно периодически помешивайте, чтобы предотвратить образование пленки на поверхности.

Готовое шоколадное фондю с апельсином можно подавать в специальном горшочке или чашке, чтобы сохранить его теплоту. Подготовьте различные фрукты, такие как клубника, виноград или киви, и предложите их для окунания в фондю. Вы также можете добавить сладкое печенье или бисквитные палочки для разнообразия вкусовых ощущений. Приятного аппетита!