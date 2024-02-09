Удивите любимого человека этим десертом: вкуснейший фондан с английским кремом просто тает во рту

Фондан (le fondant au chocolat) — эт десерт, который отличается ярким шоколадным вкусом. Попробуйте порадовать им любимого человека. Приготовление блюда занимает всего 8-12 минут в духовке.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Два яйца взбейте при помощи миксера ло образования пены.
2. Растопленный шоколад на водяной бане соедините с маслом.
3. Медленно влейте шоколад к яйцам.
4. Соедините муку с шоколадом, перемешайте.
5. В формы выложите тесто (не до самого верха).
6. Отправьте в духовку выпекаться при 210 градусах: для жидкой начинки — 7-10 минут, для мягкой или полужидкой — 11-13 минут. После выпечки оставьте фондан в формочках на пять минут, затем переверните на тарелку и посыпьте какао по желанию.
7. Приготовьте крем: соедините желтки, сахар, ваниль. Вскипятите молоко, влейте к желткам. Готовьте на водяной бане до загустения.
Фондан подавайте в тёплом виде, а крем — охлаждённым или замороженным в виде шарика мороженого.
Источник: сайт "Меню недели"
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