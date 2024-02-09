Удивите любимого человека этим десертом: вкуснейший фондан с английским кремом просто тает во рту

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Фондан с английским кремом — нежнейший романтичный десерт для любимого человека

1:48
Еда

Фондан (le fondant au chocolat) — эт десерт, который отличается ярким шоколадным вкусом. Попробуйте порадовать им любимого человека. Приготовление блюда занимает всего 8-12 минут в духовке.

Фондан с английским кремом — нежнейший романтичный десерт для любимого человека
Фото: Own work by Benoît Prieur (1975–) wikidata:Q42790984 is licensed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • 2 яйца (для фондана),
  • 80 г тёмного шоколада (для фондана),
  • 50 г сливочного масла (+ для смазывания формочек, для фондана),
  • 40 г сахара (для фондана),
  • 30 г пшеничной муки (для фондана),
  • половина чайной ложки какао-порошка (для фондана),
  • 4 яичных желтка (для крема),
  • 60 г сахара (для крема),
  • 400 мл молока (для крема),
  • 0,5 шт стручка ванили (для крема),
  • бренди — по желанию (для крема, можно заменить амаретто).

Способ приготовления:

1. Два яйца взбейте при помощи миксера ло образования пены.

2. Растопленный шоколад на водяной бане соедините с маслом.

3. Медленно влейте шоколад к яйцам.

4. Соедините муку с шоколадом, перемешайте.

5. В формы выложите тесто (не до самого верха).

6. Отправьте в духовку выпекаться при 210 градусах: для жидкой начинки — 7-10 минут, для мягкой или полужидкой — 11-13 минут. После выпечки оставьте фондан в формочках на пять минут, затем переверните на тарелку и посыпьте какао по желанию.

7. Приготовьте крем: соедините желтки, сахар, ваниль. Вскипятите молоко, влейте к желткам. Готовьте на водяной бане до загустения.

Фондан подавайте в тёплом виде, а крем — охлаждённым или замороженным в виде шарика мороженого.

Источник: сайт "Меню недели"

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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