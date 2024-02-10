Домашний напиток из апельсинов: приятный вкус и сплошные витамины

Апельсиновый напиток: намного вкуснее и полезнее, чем магазинный сок

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Апельсиновый лимонад — это освежающий и витаминный напиток от сайта "Еда.ру", который можно легко приготовить из доступных ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by pixnio is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот что вам понадобится:

— 250 г сахара,

— 1 апельсин,

— 7 г лимонной кислоты,

— 2250 мл воды.

Приготовление

Начните с того, чтобы вымыть апельсин, затем ошпарьте его кипятком. Это поможет устранить горечь. Вытрите апельсин и положите его в морозильник на 3-4 часа, или даже лучше — на всю ночь. Если вы хотите, чтобы апельсин был более удобным для обработки, можно предварительно нарезать его на 4 части. Когда апельсин заморожен, пропустите его через мясорубку или комбайн, чтобы получить пюре. Залейте полученное пюре апельсина 750 мл кипятком и дайте ему настояться в течение 10 минут. Процедите полученную смесь через дуршлаг, а затем через несколько слоев марли, чтобы избавиться от всех твердых частичек и получить чистый сок. Добавьте в процеженный сок сахар, лимонную кислоту и оставшуюся воду (1500 мл). Перелейте напиток в стеклянную емкость и дайте ему настояться в течение часа.

Готово! Теперь вы можете наслаждаться свежим и ароматным апельсиновым напитком. Подавайте его холодным и добавьте лёд для дополнительной свежести, если хотите. Наслаждайтесь этим освежающим напитком в любое время дня! Приятного аппетита!