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Домашний напиток из апельсинов: приятный вкус и сплошные витамины

Апельсиновый напиток: намного вкуснее и полезнее, чем магазинный сок

1:32
Еда

Апельсиновый лимонад — это освежающий и витаминный напиток от сайта "Еда.ру", который можно легко приготовить из доступных ингредиентов.

Апельсиновый напиток: намного вкуснее и полезнее, чем магазинный сок
Фото: commons.wikimedia.org by pixnio is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вот что вам понадобится:

— 250 г сахара,

— 1 апельсин,

— 7 г лимонной кислоты,

— 2250 мл воды.

Приготовление

  1. Начните с того, чтобы вымыть апельсин, затем ошпарьте его кипятком. Это поможет устранить горечь. Вытрите апельсин и положите его в морозильник на 3-4 часа, или даже лучше — на всю ночь. Если вы хотите, чтобы апельсин был более удобным для обработки, можно предварительно нарезать его на 4 части.
  2. Когда апельсин заморожен, пропустите его через мясорубку или комбайн, чтобы получить пюре.
  3. Залейте полученное пюре апельсина 750 мл кипятком и дайте ему настояться в течение 10 минут.
  4. Процедите полученную смесь через дуршлаг, а затем через несколько слоев марли, чтобы избавиться от всех твердых частичек и получить чистый сок.
  5. Добавьте в процеженный сок сахар, лимонную кислоту и оставшуюся воду (1500 мл).
  6. Перелейте напиток в стеклянную емкость и дайте ему настояться в течение часа.

Готово! Теперь вы можете наслаждаться свежим и ароматным апельсиновым напитком. Подавайте его холодным и добавьте лёд для дополнительной свежести, если хотите. Наслаждайтесь этим освежающим напитком в любое время дня! Приятного аппетита!

НЕ ПОКУПАЙТЕ СОК! Делаю сам из 3 АПЕЛЬСИНОВ 5 ЛИТРОВ НАТУРАЛЬНОГО СОКА !!!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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