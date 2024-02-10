Домашний напиток из апельсинов: приятный вкус и сплошные витамины

Апельсиновый лимонад — это освежающий и витаминный напиток от сайта "Еда.ру", который можно легко приготовить из доступных ингредиентов.
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Вот что вам понадобится:
— 250 г сахара,
— 1 апельсин,
— 7 г лимонной кислоты,
— 2250 мл воды.
Приготовление
Начните с того, чтобы вымыть апельсин, затем ошпарьте его кипятком. Это поможет устранить горечь. Вытрите апельсин и положите его в морозильник на 3-4 часа, или даже лучше — на всю ночь. Если вы хотите, чтобы апельсин был более удобным для обработки, можно предварительно нарезать его на 4 части.
Когда апельсин заморожен, пропустите его через мясорубку или комбайн, чтобы получить пюре.
Залейте полученное пюре апельсина 750 мл кипятком и дайте ему настояться в течение 10 минут.
Процедите полученную смесь через дуршлаг, а затем через несколько слоев марли, чтобы избавиться от всех твердых частичек и получить чистый сок.
Добавьте в процеженный сок сахар, лимонную кислоту и оставшуюся воду (1500 мл).
Перелейте напиток в стеклянную емкость и дайте ему настояться в течение часа.
Готово! Теперь вы можете наслаждаться свежим и ароматным апельсиновым напитком. Подавайте его холодным и добавьте лёд для дополнительной свежести, если хотите. Наслаждайтесь этим освежающим напитком в любое время дня! Приятного аппетита!
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