Простой лимонад из замороженных ягод согреет в холодные вечера: готовится за считанные минуты

Лимонад из чёрной смородины порадует вас отменным вкусом и ароматом летних ягод

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот лимонад с чёрной смородиной — отличный напиток, согревающий в холода.

Фото: public-domain-image.com by Paolo Neo is licensed under public domain

Ингредиенты:

1,5 стакана замороженной смородины,

1 лимон,

5 веточек мяты,

1 стакан сахара,

2,5 литра воды.

Приготовление:

1. С помощью блендера взбейте смородину. Положите в кастрюлю смородину и мяту.

2. Добавьте сахар и лимонный сок. Положите воду, поставьте кастрюлю на огонь, варите после закипания пять минут.

Дайте напитку немного настояться. Процедите перед употреблением.

Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"