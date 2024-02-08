Простой лимонад из замороженных ягод согреет в холодные вечера: готовится за считанные минуты

Этот лимонад с чёрной смородиной — отличный напиток, согревающий в холода.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. С помощью блендера взбейте смородину. Положите в кастрюлю смородину и мяту.
2. Добавьте сахар и лимонный сок. Положите воду, поставьте кастрюлю на огонь, варите после закипания пять минут.
Дайте напитку немного настояться. Процедите перед употреблением.
Источник: Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день"
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.