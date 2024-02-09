Приготовьте вместо чёрного чая: этот напиток полон витаминов — польза для всей семьи

Ароматный чай с облепихой — приятный зимний напиток

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Вместо обычного чёрного чая приготовьте облепиховый. Он получается не только вкусным, но и полезным. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Самые необычные рецепты мира".

Фото: Axel Waehling, Magdeburg, Germany by Paul144 is licensed under public domain

Ингредиенты:

50 г замороженной облепихи,

1 апельсин,

250 мл воды,

мёд по вкусу,

Специи и приправы (корица, имбирь и т. д.) — по желанию.

Приготовление:

1. Облепиху залейте кипятком и откиньте на дуршлаг.

2. Апельсин нарежьте в форме долек.

3. В чайник положите половину облепихи, апельсин. Вторую половину ягод разомните при помощи вилки, добавьте в чайник.

4. Залейте содержимое чайника крутым кипятком. Накройте его тёплым полотенцем и дайте настояться напитку 15 минут.

В готовый чай добавьте мёд.