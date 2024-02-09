Приготовьте вместо чёрного чая: этот напиток полон витаминов — польза для всей семьи

Вместо обычного чёрного чая приготовьте облепиховый. Он получается не только вкусным, но и полезным. Рецепт опубликовала группа В Контакте "Самые необычные рецепты мира".
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Облепиху залейте кипятком и откиньте на дуршлаг.
2. Апельсин нарежьте в форме долек.
3. В чайник положите половину облепихи, апельсин. Вторую половину ягод разомните при помощи вилки, добавьте в чайник.
4. Залейте содержимое чайника крутым кипятком. Накройте его тёплым полотенцем и дайте настояться напитку 15 минут.
В готовый чай добавьте мёд.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.