Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут

Капустный пирог "Остановиться невозможно": очень простой, печётся в духовке

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Капустный пирог с необычным названием "Остановиться невозможно" — это легкое и быстрое блюдо, которое готовится в духовке.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatyana Smetanina ; processed by Off-shell is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Чтобы приготовить этот пирог, вам понадобятся:

— 500 г белокочанной капусты (молодой),

— 3 куриных яйца,

— 5 ст. л. сметаны,

— 3 ст. л. майонеза,

— 6 ст. л. пшеничной муки,

— 1 ч. л. соли,

— 2 ч. л. разрыхлителя теста,

— полпучка укропа,

— кунжут для посыпки.

Для приготовления пирога следуйте этим инструкциям:

1. Нарежьте капусту и слегка сожмите её руками ее с солью.

2. Добавьте нарезанный укроп к капусте.

3. Взбейте яйца до однородной массы.

4. Добавьте сметану, майонез, муку, соль и разрыхлитель. Замешайте тесто.

5. Смажьте форму сливочным маслом и выложите в неё капусту.

6. Залейте капусту тестом и посыпьте кунжутом сверху.

7. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте пирог около 30 минут, пока не появится золотистая корочка. После выпекания дайте пирогу немного остыть, затем нарежьте его на порции и подавайте.

Пирог можно украсить свежей зеленью или добавить сметану или майонез по вкусу. Насладитесь вкусом этого простого и необычного капустного пирога "Остановиться невозможно"!

Источник: "Поварёнок.ру"