Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут

Капустный пирог с необычным названием "Остановиться невозможно" — это легкое и быстрое блюдо, которое готовится в духовке.
Чтобы приготовить этот пирог, вам понадобятся:
— 500 г белокочанной капусты (молодой),
— 3 куриных яйца,
— 5 ст. л. сметаны,
— 3 ст. л. майонеза,
— 6 ст. л. пшеничной муки,
— 1 ч. л. соли,
— 2 ч. л. разрыхлителя теста,
— полпучка укропа,
— кунжут для посыпки.
Для приготовления пирога следуйте этим инструкциям:
1. Нарежьте капусту и слегка сожмите её руками ее с солью.
2. Добавьте нарезанный укроп к капусте.
3. Взбейте яйца до однородной массы.
4. Добавьте сметану, майонез, муку, соль и разрыхлитель. Замешайте тесто.
5. Смажьте форму сливочным маслом и выложите в неё капусту.
6. Залейте капусту тестом и посыпьте кунжутом сверху.
7. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте пирог около 30 минут, пока не появится золотистая корочка. После выпекания дайте пирогу немного остыть, затем нарежьте его на порции и подавайте.
Пирог можно украсить свежей зеленью или добавить сметану или майонез по вкусу. Насладитесь вкусом этого простого и необычного капустного пирога "Остановиться невозможно"!
Источник: "Поварёнок.ру"
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