Быстрый заливной пирог на сковороде: вкусный, сытный, готовится без духовки

Очень вкусный заливной пирог с капустой на сковороде

Часто хочется порадовать близких вкуснятиной, но нет желания возиться с духовкой. В этом случае попробуйте приготовить этот заливной пирог.

Фото: openverse.org by Smabs Sputzer (1956-2017) is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

500 г свежей капусты,

180 г рисовой муки,

200 мл молока (1,5%),

10 г разрыхлителя,

4 яйца,

2 чайные ложки оливкового масла,

соль по вкусу.

Приготовление:

1. Потушите капусту с небольшим количеством воды.

2. Разбейте яйца в отдельной миске. Соедините их с мукой, маслом, молоком, разрыхлителем. Взбейте около минуты.

3. Возьмите глубокую сковороду и вылейте часть теста. Положите капусту, и залейте её второй частью теста.

4. Накройте посуду крышкой и поставьте на самый слабый огонь. Готовьте 20-30 минут.

Источник: группа В Контакте "Рецепты Шефа Ивлева"