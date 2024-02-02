Быстрый заливной пирог на сковороде: вкусный, сытный, готовится без духовки

Часто хочется порадовать близких вкуснятиной, но нет желания возиться с духовкой. В этом случае попробуйте приготовить этот заливной пирог.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Потушите капусту с небольшим количеством воды.
2. Разбейте яйца в отдельной миске. Соедините их с мукой, маслом, молоком, разрыхлителем. Взбейте около минуты.
3. Возьмите глубокую сковороду и вылейте часть теста. Положите капусту, и залейте её второй частью теста.
4. Накройте посуду крышкой и поставьте на самый слабый огонь. Готовьте 20-30 минут.
Источник: группа В Контакте "Рецепты Шефа Ивлева"
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