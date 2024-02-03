Аппетитные котлеты из трески: одинаково вкусны в горячем и холодном виде

Котлеты из трески: не жарим, а запекаем в духовке

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты из трески в духовке — это вкусное и домашнее блюдо, которое дарит тепло и наслаждение вкусом. Такие котлеты напоминают о детстве и маминой заботе. Котлеты из трески можно приготовить, не обжаривая, а просто запекая их в духовке. Вкусные и сочные котлеты органично сочетаются с пюре из картофеля и солеными огурчиками. Если у вас остаются котлеты на следующий день, вы можете взять их с собой на работу вместе с кусочком черного хлеба для перекуса.

Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты на 10 порций:

— 1 кг филе трески

— 3 ломтика белого хлеба

— 4 яйца

— 150 мл молока

— 80 г сливочного масла

— 2 средние луковицы

— Панировочные сухари

— 1 столовая ложка свежего укропа

— Оливковое масло

— Свежемолотый черный перец

— Соль

— Соус тартар для подачи

Шаг 1: Начните с приготовления фарша для котлет. Удалите корки с ломтиков хлеба и замочите мякиш в холодном молоке на 10 минут. Очистите лук и разрежьте его на четыре части.

Шаг 2: Перемешайте филе трески и лук через мясорубку средней решетки. Отожмите хлеб, смоченный в молоке, и добавьте его в фарш. Взбейте два яйца и добавьте их в фарш.

Шаг 3: Добавьте свежий укроп, соль и свежемолотый черный перец по вкусу в фарш. Тщательно вымешайте фарш и оставьте его в холодильнике на 30 минут или более, чтобы все ингредиенты соединились.

Шаг 4: Разотрите сливочное масло и быстро смешайте его с фаршем. Слегка увлажненными руками сформируйте котлеты и расположите их на противне, покрытом бумагой для выпечки или фольгой.

Шаг 5: Взбейте оставшиеся яйца в миске. На отдельной тарелке высыпьте панировочные сухари. Обмакивайте котлеты сначала в яйцо, а затем в панировочные сухари.

Шаг 6: Подогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки. Затем переложите котлеты на противень и поставьте их в разогретую до 170 °С духовку на 10 минут.

Котлеты из трески можно подавать горячими, полив их растопленным сливочным маслом, или можно подавать их холодными с соусом тартар. Наслаждайтесь котлетами из трески, которые запекаются в духовке, и приятного аппетита!

Источник: Gastronom.ru