Исследование Роскачества: что продаётся под видом сайры

Роскачество нашло в магазинах фальсифицированную сайру

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Роскачество проверило консервированную сайру 19 популярных торговых марок бюджетного ценового диапазона. Результатами исследования ведомство поделилось в телеграме в четверг.

Фото: Росконтроль

Они отчасти удручают. Некоторые нечистые на руку производители сайру в свою продукцию не добавляют, ограничиваясь лишь сардиной (которая также указана на этикетке).

"Это чистой воды фальсификат", — подчёркивает Роскачество.

Одно предприятие смухлевало аккуратнее — в названии написало "имитация сайры". Прямого обмана нет, но это "недобросовестное поведение участников рынка и манипуляция наименованием продукта, направленная на введение в заблуждение потребителя и получение за счёт этого дополнительной прибыли", комментируют эксперты.

Самой удивительной находкой в этом исследовании стала мимикрия под известного производителя — в интернет-магазине Ozon продаётся сайра некоего ИП под торговыми марками "Преображенский рыбокомбинат" и "Преображение", к которым она не имеет никакого отношения.

Шесть сортов консервированной сайры никаких нареканий у Роскачества не вызвали — их рекомендовали к покупке.