Нежнейшее венское печенье: рецепт раскрыл шеф-повар — аромат наполнит дом

Приготовьте эти нежнейшие печенья. Аромат будет стоять на весь дом.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Соедините с мягким сливочным маслом сахар и ванильный сахар и взбейте всё с помощью миксера.
2. Добавьте к массе сметану и яйца.
3. Частями всыпьте муку. Замесите тесто.
4. Разделите тесто на две части (один должен быть больше другого). Большой, завернув плёнкой, отправьте в холодильник, а маленький — в морозильник.
5. Спустя полчаса достаньте большой кусок и раскатайте его по размеру противня.
6. По всей поверхности раскатанного теста намажьте джем.
7. Маленький кусок теста вытащите из морозилки и натрите на крупной тёрке поверх джема.
8. Выпекайте при 180 градусах около 20 минут.
9. Готовое блюдо разрежьте на порционные куски.
Источник: группа В Контакте "Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ"
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.