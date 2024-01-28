Нежнейшее венское печенье: рецепт раскрыл шеф-повар — аромат наполнит дом

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Нежнейшее печенье, который наполнит ароматом дом

1:18
Еда

Приготовьте эти нежнейшие печенья. Аромат будет стоять на весь дом.

Нежнейшее печенье, который наполнит ароматом дом
Фото: Own work by Discott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

  • 200 г сливочного масла,
  • 150 г сахара,
  • 1 чайная ложка ванильного сахара,
  • 2 столовые ложки сметаны,
  • 3 яйца,
  • 500 г муки,
  • 300 г клубничного джема.

Приготовление

1. Соедините с мягким сливочным маслом сахар и ванильный сахар и взбейте всё с помощью миксера.

2. Добавьте к массе сметану и яйца.

3. Частями всыпьте муку. Замесите тесто.

4. Разделите тесто на две части (один должен быть больше другого). Большой, завернув плёнкой, отправьте в холодильник, а маленький — в морозильник.

5. Спустя полчаса достаньте большой кусок и раскатайте его по размеру противня.

6. По всей поверхности раскатанного теста намажьте джем.

7. Маленький кусок теста вытащите из морозилки и натрите на крупной тёрке поверх джема.

8. Выпекайте при 180 градусах около 20 минут.

9. Готовое блюдо разрежьте на порционные куски.

Источник: группа В Контакте "Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ"

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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