Возьмите рис, зелёный лук и банку танца — и вкусный, доступный ужин готов!

Салат из риса, тунца и зелёного лука на ужин: просто, доступно и невероятно вкусно

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Простой салат из риса, тунца и зелёного лука от YouTube-канала "Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук" лишний раз доказывает, что приготовить сытный ужин можно и из вполне доступных продуктов!

Фото: openverse.org by RBerteig is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

1 стакан риса;

пучок молодого зелёного лука;

1 свежий огурец;

3 яйца;

1 банка консервированного тунца;

2 ст. л. майонеза;

укроп;

соль, перец по вкусу.

Приготовление

1. Стакан риса промойте, положите в кастрюлю, добавьте 2 стакана воды и варите до готовности. Сваренный рис положите в салатник.

2. Пучок зелёного лука нарежьте мелкими колечками.

3. Огурец очистите от кожицы, нарежьте мелкими кубиками. Отправьте в салатник к рису и зелёному луку.

4. Сваренные вкрутую яйца также нарежьте кубиками, переложите в салатник.

5. Добавьте в салат консервированный тунец, заправьте его майонезом, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

При подаче можно посыпать салат мелко нарубленной зеленью укропа.