Возьмите рис, зелёный лук и банку танца — и вкусный, доступный ужин готов!

Простой салат из риса, тунца и зелёного лука от YouTube-канала "Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук" лишний раз доказывает, что приготовить сытный ужин можно и из вполне доступных продуктов!
Ингредиенты
Приготовление
1. Стакан риса промойте, положите в кастрюлю, добавьте 2 стакана воды и варите до готовности. Сваренный рис положите в салатник.
2. Пучок зелёного лука нарежьте мелкими колечками.
3. Огурец очистите от кожицы, нарежьте мелкими кубиками. Отправьте в салатник к рису и зелёному луку.
4. Сваренные вкрутую яйца также нарежьте кубиками, переложите в салатник.
5. Добавьте в салат консервированный тунец, заправьте его майонезом, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
При подаче можно посыпать салат мелко нарубленной зеленью укропа.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.